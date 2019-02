Máte podozrenie, že ho milujete viac ako on vás? Tieto znaky vám to potvrdia!

Očakávanie

Každý je rád prekvapovaný z lásky. Preto ak vo vašom živote chýbajú momenty, ktoré by partner urobil iba preto, že vás má rád, tak jeho srdce nie je na rovnakej vlne ako vaše. Pritom nejde o veľké veci. Stačí niekedy úsmev, kvietok, pozvanie na pohár vína. Iba preto, že vás má rád a chce, aby ste vďaka jeho láske boli šťastnou.

Myslíte na seba

Pracovné, študijné, alebo iné povinnosti vám nedovoľujú byť spolu. Nevadí. Veď sa to dá dnes už vyriešiť modernými formami komunikácie aj znakom maličkosti, ktorú si donesiete. Iba tak. Preto, že sa vám za tým druhým cnelo a vy ste už vedeli, ako mu budú žiariť oči, keď mu niečo prinesiete. Prinesie vám čokoládu, bonbón, balíček čaju, mydlo, kamienok, skrátka drobnosť? Alebo len čaká, čo bude navarené? Asi už tušíte kam tým mierime.

Pohladí slovami?

Slová vo vzťahu jednoducho nie sú zbytočné. Hoci sa hovorí, že nie sú to hlavné, ak ste to vždy iba vy kto prináša vyznanie lásky a partner s úsmevom prikyvuje, o niečom to svedčí. Obyčajné a láskyplné vyznanie lásky si nevyžaduje slovnú zásobu Shakespeara a ak vám partner nevie slovami rozihrať úsmev na tvári, niečo to o jeho postoji k vám značí.

Sex začína kolísať

Stáva sa to nezriedka. Máte pocit, že už aj v milovaní ste tou, čo sa viac snaží. Vymýšľate kostýmy, mejkap, ozvláštňujete seba aj polohy a partner akosi nemá chuť nielen urobiť niečo pre vás, ale ani vás poriadne pomilovať. U muža je sex a láska veľmi tesne spojená. Preto ak máte pocit, že aj v sexe ste aktívnejšia, tak aj jeho láska k vám bude podstatne slabšia ako tá vaša.

Kto plánuje?

Ste to vy, čo prináša spoločné nápady na dovolenky, trávenie času, aktivity, skrátka ste tým spojivom, ktoré vás drží spolu? Nemali by ste byť. Ak je láska rovnako silná, aj partner by mal prichádzať s návrhmi, ako tráviť vzťah zaujímavo, aktívne a pritom spoločne. Veď predsa o tom je vzájomné porozumenie.

