Mýtus, ktorému ste verili aj vy: Protikladné povahy partnerov sa NEPRIŤAHUJÚ!

Či už ide o rovinu fyzickú alebo mentálnu, ľudia, ktorí majú aspoň niečo rovnaké a spoločné sa priťahujú viac. Prečo je tomu tak?

Priateľ či príbuzný

Možno sa vám to na prvé počutie nebude zdať, ale skutočne platí, že si partnerov vyberáme podľa vzoru priateľov či rodinných príslušníkov, ktorých povahové vlastnosti sú pre nás atraktívne. Podľa doktorky Carloty Batresovej z University of St Andrews hrá dokonca významnú rolu to, či žijeme na vidieku alebo v meste. Muži na vidieku dávajú prednosť úplne inému typu tváre ako v mestách. Čím viac sme obklopení určitým typom tváre, tým viac si na ňu zvykáme a považujeme ju za ideálny vzor u partnerov.

Fyzická krása

O láske na prvý pohľad rozhoduje skutočne fyzická krása. Rovnako pohľadní jedinci sa do seba zamilujú väčšinou hneď. Tí ľudia, u ktorých je fyzická atraktivita odlišná sú vo vzťahu nie kvôli kráse, ale vzťah budujú a vzniká až vtedy, keď sa dostatočne poznajú. Ktorý typ zaľúbenosti je výhliadkovo pevnejší a dlho trvácny? Vzťahy, ktoré sa neopierajú o fyzickú príťažlivosť ale o vlastnosti a hodnoty partnerov majú väčšiu šancu „na prežitie.“

