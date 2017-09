Naozaj je zamilovaný? Muža, ktorý v tom lieta až po uši prezradí týchto 5 vecí!

Po sklamaniach v láske sa v novom vzťahu obávate, či vás muž skutočne miluje? Prezradí ho toto!

Kontakt

Ráno neopustí posteľ bez toho, aby vám nenapísal a rovnako je to aj so správu či telefonátom na dobrú noc. V kontakte s vami chce byť stále!

Plány

Hoci má svojich kamarátov a svoje koníčky a verte, že to je v poriadku, kvôli vám sa dokáže vzdať pánskej jazdy bez toho, aby ho kamoši označili za „podpapučníka“.

Rande

Neustále vás prekvapuje? Ak si dáva záležať na tom, kedy a kam vás pozve, ako budete tráviť voľný čas, buďte v kľude. Tento chlap by vám zniesol modré z neba, len aby ste s ním bola šťastná.

Rodina

Túži spoznať najskôr vašich kamarátov a vôbec sa nevyhýba stretnutiu s vašou rodinou? Tento chlap to s vami myslí úprimne a vážne, inak by to predsa nerobil.

Zdieľanie

Nemusíte od prvého dňa spolu bývať, ale ak si jeden bez druhého neviete predstaviť deň a zdieľate so sebou nielen pekné chvíle ale i tie, keď práve nesvieti slnko, skutočne túži po tom, aby ste boli súčasťou jeho života.

