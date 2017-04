Naozaj netradičný vzťah – dôchodca a žena, ktorá zmenila pohlavie

Láska má veľa podôb a pokiaľ sú dvaja dospelí ľudia spokojní, je to v poriadku – aspoň tak to hovoria psychológovia aj sexuológovia. Anastasia (21) z Texasu sa narodila ako chlapec. Už odmalička sa jej nepozdávalo ako vyzerá a nerada sa pozerala do zrkadla. V piatich si uvedomila, že je niečo v neporiadku. „Spomínam si, ako som sa mamy pýtala: Prečo som chlapec? Prečo nie som dievča?“ povedala pre dailymail.co.uk.

VIDEO: Cigánski diabli to roztočili aj v obyčajnej krčme

Nešlo mi o peniaze

Dnes je z Anastasie pekná upravená žena, ktorá pracuje v realitnej agentúre. Jej kolegovia až doteraz netušili, že je vlastne transrodovou ženou. Takýto imidž si ale môže dovoliť vďaka bývalému snúbencovi. S mužom, ktorý má šesťdesiatjeden rokov bola šťastná a zasnúbená jeden rok, potom sa ich cesty rozišli. Napriek tomu ale ostali priateľmi a sú v úzkom kontakte. Anastasii zaplatil bývalý snúbenec za všetky operácie pekných v prepočte 56 000 eur.

Anastasia, ktorá je dokonca modelkou, dúfa, že teraz, keď je ešte dokonalejšia, sa jej ponuky budú hrnúť. Prízvukuje ešte, že jej vo vzťahu so starším bohatším mužom nikdy nešlo o peniaze: „On mi len pomáha byť tým, kým v skutočnosti som.“

Rasťo Holubec, životný partner návrhára Fera Mikloška, už nechcel trpieť. Urobil rázny krok