Nehrnie sa do svadby? 4 veci, ktoré sú varovným signálom, že si vás neplánuje vziať!

Už sa vidíte v bielych šatách a jemu pri slove svadba naskakujú zimomriavky? Nestaňte sa večnou čakateľkou, ak váš partner robí TOTO, zrejme si vás nikdy ani nevezme.

Vydupkali ste si ho?

Zásnuby síce úspešne prebehli ale ruku na srdce, netlačili ste na to len vy? Ak sa váš partner nad vami len „zľutoval“ a pre pokoj v rodine vám na prst nastokol zásnubný prsteň, nebude to úplne v poriadku. Spoločný život musí chcieť aj on. A očividne ešte nechce.

Dátum v nedohľadne

Ďalším krokom po zásnubách býva plánovanie svadby. Už dávno neplatí, že to musí byť do roka a do dňa, ale ak sa váš partner pri tejto téme vykrúca, niečo nebude v poriadku. Ak vás požiadal o roku len preto, že ste to vy chceli, možno chce mať kľud. Kľud kým nájde takú ženu, s ktorou sa ožení.

Na skúšku

Aby vás uchlácholil, chce si to s vami vyskúšať. Je ochotný si vás nasťahovať domov a čas ukáže. A túžite po vzťahu na skúšku? AK poznáte svoju hodnotu, rovno od tohto muža utekajte. Vy predsa nie ste vec, ktorú vyskúša a keď sa mu znepáči odloží. Uľahčite mu to.

Papier nepotrebuje

Ak sa váš partner stále oháňa s tým, že v dnešnej dobe je manželstvo prežitok a vlastne v neho ani neverí, uverte tomu, že si vás naozaj nikdy nevezme. Len ťažko dokáže takýto postoj človek zmeniť. Je na čase si nájsť partnera, ktorý zdieľa rovnaké názory a hodnoty ako vy.