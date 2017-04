Nenechajte svojich rodičov opustených: TAKTO im zabezpečíte dlhší život!

Vyleteli ste z rodičovského hniezda a nový život bez denno dennej kontroly rodičov si užívate? Nezabúdajte na nich, naozaj tu nebudú večne. Raz by ste mohli niektoré veci ľutovať. Najnovšia štúdia kalifornskej univerzity prišla na to, čo predĺži život vašich rodičov!

Dokázané!

Recept na to, ako zabezpečiť rodičom dlhší, lepší a krajší život je pomerne jednoduchý. Všetko, čo potrebujú je pozornosť. Práve osamelosť hrá významnú rolu pri starnutí a s tým súvisiacimi chorobami. Nevenujte sa im len na sviatky a vtedy, keď to vyhovuje vám. Starší ľudia, ktorí už majú väčšiu časť života za sebou sa na dôchodku radi potešia z vašich úspechov a radostí.

Rodina je základ

Viete si predstaviť, že by ste ju nemali? To, koľko času rodičia venovali vám, už nikdy nesplatíte. Jeseň ich života im preto spestrite a nezabúdajte na nich. Vedci totiž prišli na to, že po osamelosti nasleduje v drvivej väčšine smrť. Pozorovali 1600 osamelých ľudí, ktorých priemerný vek bol 71 rokov. Počas 6 rokov výskumu zomrelo 23 % osamelých účastníkov a len 14 %, ktorých pravidelne navštevovali príbuzní. Pár hodín týždenne či občasný telefonát dokážu naozaj zázraky!

