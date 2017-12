Orgazmus počas spánku? Vec, v ktorej sme opäť tromfli aj pánov. Neveríte?

Moment, kedy to príde na pánov vedia identifikovať. My ženy to máme trochu inak. Isté rozdiely tú samozrejme existujú.

Ženy vs muži

Muži prežívajú „mokrý spánok“ už od svojich pubertálnych rokov. Presne teda vedia, kedy sa to stalo. U žien je to o čosi zložitejšie, keďže fyzický dôkaz o tom, že sme v spánku vyvrcholili neexistuje. A prečo je tomu tak? Ženy totiž zažívajú tzv. psychický orgazmus. Mozog ho registruje, zvýši sa tep, zrýchli dych a dokonca sa zlepší prietok krvi aj v oblasti klitorisu. Počas spánku bývajú ženy vzrušené!

TU za mužmi zaostávame

Muži dosahujú orgazmus oveľa jednoduchšie ako ženy. To je známy fakt. Spánkový orgazmus však ženy zažívajú v ktoromkoľvek veku a dá sa povedať, že oveľa výraznejšie s pribúdajúcimi rokmi a skúsenosťami. Za orgazmus počas spánku môže u žien mozog. Kedy inokedy sme maximálne uvoľnené, nad čím nepremýšľame a ničím sa nedáme vyrušiť?

