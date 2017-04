Premýšľate o tom, či sa páčite aj vy jemu? Toto sú usvedčujúce dôkazy!

Držanie tela

Ak sa dostanete tak blízko, že sa môžete stretnúť pohľadom, muž, ktorému sa páčite, tak automaticky zmení postoj. Tento proces sa spúšťa podvedome a len máloktorý muž, to vie ovplyvniť. Najčastejšie začnú vypínať hruď, narovnávať ramená a sťahovať brucho. V prípade, že sedí, tak sa narovná, ale ramená tlačí dole, čo pôsobí sebaisto.

5 pravidiel ako si omotať muža okolo prsta: TAKTO si ho podmaníte!

Stačí desať sekúnd

Vedci tvrdia, že niektorým mužom stačí desať sekúnd na zamilovanie. Muž, ktorého ste očarili sa na vás díva inak, ako na ostatné ženy v okolí. Snaží sa o priamy pohľad, ale niekoľkokrát podvihne obočie. Zreničky sa rozšíria, frekvencia klipkania sa zníži a môže mať aj mierne pootvorené pery. Zdá sa vám to smiešne? Tak skúste mužov chvíľu sledovať.

Rozosmejte ho! Aprílový humor v posteli mal rád aj Woody Allen

Za každú cenu naj

Odvaha hrá dôležitú rolu. Keď vás dokázal osloviť, tak je dosť možné, že sa rád chváli a preháňa. Možno si sám v duchu myslí, že čo vám to za somariny vykladá - ako výška platu, dôležité postavenie a podobne… To sú časté témy, ktorými sa muži na prvej schôdzke chvália. Nezabúdajte, že ide o „loveckú fintičku“, v neskoršom vzťahu sa to môže zmeniť.

Vzrušujúce dotyky. Prečo je túlenie niekedy dôležitejšie ako sex?

Zradí ho telo

Počuli ste niekedy o autoerotických pohyboch? Pohybmi, ktorými vyjadríte svoje duševné rozpoloženie. Muži siahajú najčastejšie na ušné laloky, bradu alebo nos. Samozrejme, že si kontrolujú oblečenie, kravatu, opasok a ďalšie kúsky.

7 dôležitých vecí, ktoré nesmiete obetovať kvôli žiadnemu mužovi

Toto nikdy nerobte! Vyhnite sa chybám, ktoré môžu zničiť váš vzťah