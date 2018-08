Robíte pre neho TÝCHTO päť vecí? Tak to určite nie je ten pravý muž vášho života!

Aj keď je láska častokrát vykresľovaná ako obrovská dráma plná vzostupov, pádov a neustálej úzkosti, tá najkrajšia je bezbolestná a šťastná.

Žobrete

O skutočnú lásku sa nemusí prosiť. Skutočná láska prúdi prirodzene a bez námahy ako tečúca voda. Keď prosíte niekoho, aby vás ľúbil, nikdy nedostanete lásku, ktorú hľadáte, lebo od neho žiadate niečo, čo vám nemôže dať. Láska by vás mala pozdvihnúť a nie zvaliť na kolená.

Vyjednávate s ním

Vzťah nie je bojisko. Nikdy by ste nemali byť s niekým, kto vás núti vyjednávať. Rokovania sú pre umierajúce vzťahy. Rokovania sú pre páry, ktoré by boli radšej spolu ako sami. Jediné rokovanie, ktoré by sa medzi vami malo odohrať je plánovanie večere a rodičovské víkendy, na ktorých by ste sa najradšej nezúčastnili.

Meníte sa kvôli nemu

Ten, kto vás miluje, na vás miluje všetko. Možno s vami nesúhlasí celý čas, ale ani to neznamená, že sa s vami bude hádať. Keď niekto žiada, aby ste sa zmenili, rovnako tak by vás mohol požiadať o odchod. Správny človek nehľadá ideálneho partnera; hľadá niekoho, kto je pre neho pravý. Keď ste to práve vy, nemôžu vzniknúť žiadne otázky, čo je na vás zlé a čo dobré.

Pochybujete o ňom

Nikdy by ste nemali pochybovať, čo k vám cíti alebo aké sú jeho túžby v živote. Mal by byť otvorený vo všetkom, čo chce a aj v tom, čo očakáva od vás. Tajomstvo môže byť horúce a zohrávať veľkú úlohu počas randenia, ale to už máte za sebou. Milujete sa a vtedy by tajomstvá nemali existovať.

Klamete o ňom

Ak ho zatajujete pred svojimi priateľmi, máte nesprávny vzťah. Ak predstierate, že je niekým, kto nie je, ste opäť s nesprávnym človekom. Nemôže byť osobou, ktorú máte skrývať. Mali by ste o ňom hovoriť, lebo je pre vás všetkým. Aj keby ste ho nespomínali v každom rozhovore, ticho na neho vždy myslíte.

TEHOTNÁ! Bývalá plejmejtka Jana Noland Mináriková čaká prvé dieťa

Finále ZEM SPIEVA: Prezradené tajomstvo, dojatý Ďurovčík, narážky na zhadzovanie východu a obrovské prekvapenie pre víťaza - ide do sveta!

Vojna Plačkovej a Gašparovičovej pokračuje: Tentokrát sa doťahujú kvôli silikónovým prsiam!