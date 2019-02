Rozprúďte v ňom vášeň! Ukážeme vám, ako byť sexi na Valentína

Vyberáte si už dráždivú spodnú bielizeň na ten najkrajší deň zamilovaných? Uvažujete, kam vás môže ten váš zobrať na večeru a ako by ste vy mohli byť pre neho ešte viac sexi? V prvom rade to chce vypnúť z hektického tempa, aby na vás neboli poznať známky únavy. Následne treba zvýrazniť to najlepšie, čo je vo vás a tiež na vás, aby ste mu doslova vyrazili dych.

Podmanivý pohľad

Oči sú pre mužov vždy magnetom. Doprajte si preto nielen mikro masáž očných partií, ale nezabudnite ani na zvýraznenie obočia. Hoci mnohé ošetrenia potrebujú čas na „rekonvalescenciu“, na poslednú chvíľu, dokonca aj deň pred Valentínom, stíhate zvýrazniť oči aspoň jemným tetovaním očnej linky. Výsledok prekvapí aj jeho. Takéto ošetrenie pritom nie je vôbec náročné. „Očné linky sa tetujú strojčekom. Najskôr sa ceruzkou nakreslí smerovanie linky. Následne sa oblasť lokálne umŕtvi anestetickým krémom a ťahá sa jedna linka vcelku a druhá púdrová. Je menej ostrá a ide akoby dostratena,“ popisuje proces MUDr. Vanda Przewlocka, PhD., riaditeľka bratislavskej kliniky zdravia a krásy. Linky sa tetujú zväčša čiernou farbou. Sú hotové za hodinu, no prežijú roky – minimálne štyroch až piatich Valentínov.

Vášnivý bozk

Nový úsmev, náruživejší mäkší bozk, ktorý sa partnerovi vpije do pier. Aj to je tajné želanie mnohých z nás. Dnes však už medicína krásne zvýrazní pery tiež doslova na počkanie – ako Valentínske prekvapenie. Nehovoríme však o „duck face“. „Cieľom modelácie pier je dosiahnuť jemné dodanie objemu a zvýraznenie tvaru pier, ktoré im zachovajú prirodzenosť a dodajú sexi vzhľad celej tvári,“ upozorňuje odborníčka. Ako výplň sa používa injekčný implantát na báze kyseliny hyalurónovej. „Perám dodá želaný objem a tvar až na jeden rok,“ spresňuje doktorka Przewlocka.

Rozžiarte pleť

Hoci pre žiarivú pleť a rozžiarenie celej tváre je najvhodnejší dostatok spánku a hydratácia, výrazne pomôcť môže aj jemná relaxačná masáž a dôkladné prečistenie pleti. Ale pozor! „Masáž, ale aj čistenie pleti treba zveriť vždy do rúk odborníka. Svojpomocný mechanický tlak na pokožku, tzv. vytláčanie vyrážok, môže spôsobiť poškodenie kože, jej začervenanie, zápal či spigmentovanie,“ upozorňuje doktorka Przewlocka. Keď sa koža poriadne vymasíruje a prečistí, lepšie sa aj prekrví a tkanivá sa nám lepšie zásobujú živinami. „Žene zároveň ponúka relax a hýčkanie,“ konštatuje. Práve Valentín je sviatok, kedy by sme si mali dopriať minimálne hodinové kozmetické rozmaznávanie. Od naparenia a prečistenia tváre najlepšie ultrazvukom, zapracovanie výživného séra, cez relaxačnú masáž tváre, vrátane krku a dekoltu až po pleťovú masku a parafínový zábal rúk. Samozrejme, ak sa k tomu pridajú aj lupienky a vôňa ruží všade naokolo, valentínsky deň môže byť nezabudnuteľný.

