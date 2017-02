Ste nespokojní so životom? Stačí vám zápisník a minúta denne. A začnú sa diať veci...

Aký je rozdiel medzi šťastím a spokojnosťou? „ Šťastie väčšinou spôsobujú vonkajšie vplyvy. Ak má niekto krásnu zdravú rodinu, poviete o ňom: Ten je ale šťastný! Šťastný je v našich očiach aj ten, kto vyhral v lotérii, má skvelú prácu alebo chodí trikrát do roka na dovolenku. Lenže v skutočnosti nemusí byť spokojný ani jeden z nich. Spokojnosť je o našom vnútornom prežívaní a nezávisí od žiadnych vonkajších okolností. Spokojný môže byť aj ten, kto až také šťastie nemá,“ hovorí Juraj Vozár, konzultant vzdelávacieho inštitútu, ktorý učí ľudí a firmy žiť a fungovať efektívnejšie, a tým aj spokojnejšie. Využíva na to vedecké poznatky psychológov, psychiatrov, ale aj neurológov, ktorí vedia o mozgu najviac.

Negatívne emócie

Za „nespokojné nastavenie“ dnešný Homo sapiens svojím spôsobom nemôže. „Aj keď sa nám žije oveľa ľahšie než našim predkom, časť mozgu nazývaná amygdala, zodpovedná za emócie, pracuje stále rovnako – negatívne pocity vnímame asi trojnásobne silnejšie než pozitívne. Vo vývoji človeka to malo zmysel – bolo dôležité byť ostražití a kedykoľvek pripravení na obranu či útek,“ vysvetľuje Juraj Vozár.

Centrum strachu skrátka máme vyvinutý dobre ale v dnešnej dobe, kedy už nemusíme utekať pred šelmami na stromy, nás strachy zväzujú inak. Často u nás funguje niečo, čomu sa hovorí naučená bezmocnosť. Čo to je? Viete, že by ste mali niečo urobiť, ale neurobíte to. Potom začnete o sebe pochybovať, čo opäť vedie k nečinnosti, a prestanete vidieť svoje kvality. Zacyklíte sa v pocite, že nemáte kontrolu nad svojím životom, ste frustrovaní a nespokojní.

Rozhodnúť sa

„ Aj zo zabehnutých koľají sa dá vyjsť, stačí sa len rozhodnúť. Nie je to jednoduché, veď sa hovorí, že rozhodnutie trvá sekundu, ale dostať sa k nemu niekedy trvá roky. Keď to však príde a dáte výpoveď hoci aj v práci, ktorá vás slušne živila, ale nebavila, je to veľký krok,“ hovorí odborník.

Zamestnáte sa inde alebo rozbehnete vlastný, pokojne aj maličký biznis, ktorý vám bude prinášať možno zlomok z toho, čo predchádzajúca práca, ale omladnete o desať rokov. Je to preto, lebo zažijete takzvaný flow. „Flow je stav mysle, keď sa natoľko zahĺbite do aktivity, že zabúdate na vonkajšie vnemy a čas. Flow môžete zažiť nielen v práci, ale aj na káve s kamarátkou, pri behu či pri sexe,“ dodáva. Tento stav prináša hlboký pocit spokojnosti. Na to, aby ste ho zažili, potrebujete tri veci:

1. Pocit slobody a autonómie – napríklad pri behu je to vedomie, že môžete bežať, kam chcete.

2. Progres – cítite, že sa zlepšujete v tom, čo robíte.

3. Cítiť zmysel – vedieť, prečo danú aktivitu vykonávate. Nemusí to byť nič veľké, stačí, keď sa usmejete na unavenú predavačku v obchode a pochválite ju, aká je šikovná. Bude milo prekvapená a začne sa usmievať. Každá emócia je sociálne nákazlivá. Alebo prinesiete kolegom kávu, aj keď ju nečakali, či len tak zavoláte svojej babičke a opýtate sa, ako sa má a či užíva lieky…

Denník vďačnosti

Nezdá sa to, ale vďačnosť nám môže priniesť do života uspokojenie. „Je veľa vecí, za ktoré by sme mohli byť vďační. Napriek všetkým problémom, ktoré nám prináša život. Ide len o to, na čo sa sústredíme a kam upriamime pozornosť,“ hovorí Juraj Vozár.

Je načase založiť si flow-lístok, akýsi „minidenník vďačnosti“. Postačí vám malý zápisník. Doň si každý deň zapíšete pár vecí, ktoré vám urobili radosť alebo na ktoré ste hrdí. Skrátka, ide o zber pozitívnych emócií. „Možno prvých pár dní nebudete vedieť, čo doň napísať, ale potom si budete čoraz viac uvedomovať drobné radosti dňa a začne sa zapĺňať. Keď sa o pár dní doň pozriete, navodíte si pozitívnu emóciu daného momentu a odrazu zistíte, že vo vašom živote je veľa vecí, za ktoré dokážete byť vďační. Je to jednoduchý, ale možno práve preto fungujúci nástroj, akým si trénujete spokojnosť zo života,“ hovorí.

Flow-lístok neurobí zázraky na počkanie, ale ak vytrváte, bude mať obrovský vplyv na to, ktoré veci budete počas všedného dňa vnímať a ktoré nie. Áno, môžete byť spokojní aj vtedy, keď život nejde podľa vašich plánov… Chce to však tréning.

Príklad flow-lístka

1. Podarilo sa mi vstať o pol hodiny skôr a stihla som kolegyni pomôcť s jej prácou. Skvelý pocit!

2. V bufete som si po obede dala výbornú kávu, čašník bol veľmi milý.