Tento mesiac sa nesie v znamení Panny: Vieme, aká ste milenka!

Žena narodená v znamení Panny je v zásade hanblivá a šíri okolo seba atmosféru čistoty a nevinnosti. To však neznamená, že je bezmocnou vílou, ktorá omdlie pri prvom rozrušení. Pozná všetky ženské zbrane a ľsti a bez váhania ich použije, ak vidí v mužovi nádej na čistú lásku a neskôr dokonalé manželstvo. Ako jediná so znamení dokáže byť súčasne praktická aj romantická. Vzplanutie u nej trvá dlho. Najskôr jej vyvolený rytier musí byť dochvíľnym, mať dobré spôsoby a hlavne slovník bez hrubých slov, byť vždy upraveným, jesť decentne a dodržiavať pravidelne hygienické návyky. Neunikne jej ani najmenší detail. Určite si ju muž nezíska vášnivými objatiami na verejnosti a snahou o bozk, či nebodaj sex po prvých schôdzkach. Jej srdce bije pre jemného, zdržanlivého muža, ktorý ocení jej vášeň ducha a nie iba tela a zverí do rúk rodinný rozpočet.

Pozor na vašu dôslednosť!

V tomto znamení sa narodilo veľa starých mládencov. Ženy sú zasa staromódne. Pre veľkorysosť v láske nemajú pochopenie. V ich sexuálnom živote sa čoskoro prejaví rutina. Lásku im komplikujú ich sklony k perfekcionizmu, no sú však dobrými rodičmi. Vhodní partneri sú pre nich Kozorožci, Raci a Škorpióni. Nevhodnými zase Blíženci, Strelec a Ryby.