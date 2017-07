Utekajte kým sa dá: TOTO je 5 signálov, že váš chlap je chorobný žiarlivec!

Nepáči sa vám jeho správanie a neustále kontrolovanie? Stále vás z niečoho upodozrieva a nič si nenechá vysvetliť? Ak robí TOTO, je to už diagnóza a vy radšej od chorobného žiarlivca utečte!

Je až príliš pekný?

Nechápete, čo je na tom, ak je vás chlap pekný a za každých okolností milý? Koreňom žiarlivosti je totiž vždy strach. Strach zo straty. A ten ide zase ruka v ruke s nízkym sebavedomím. Takýto muž pochybuje, že by ho mohol niekto ako vy milovať.

Všade vás odprevádza?

To, čo vám na začiatku mohlo lichotiť sa po čase stane nočnou morou. Ak vás váš partner má potrebu všade voziť autom a odprevádzať, nie je to len z čistej lásky. Neverí vám a potrebuje vás kontrolovať. Aj to je prejav nielen jeho nízkeho sebavedomia ale aj nedôvery.

Musíte ho uisťovať?

Zahrnie vás denne miliónom otázok či ste šťastná, spokojná a či ho naozaj milujete? Aj jeho neistota vychádza z jeho nízkeho sebavedomia. Ak si nie je istý sám sebou, neverí ani vám. Sebaúcta je nielen vo vzťahu veľmi dôležitá.

Nonstop telefonuje?

Potrebuje neustále vedieť, kde ste a s kým? Možno to niekedy zahnal až do extrému a pýtal si dokonca fotografiu? Ak sa bez jeho telefonátov nevie pohnúť ani na krok, asi nebude niečo v poriadku. Naozaj chcete žiť s mužom, ktorý by bol s vami najradšej 24 hodín 365 dní v roku?

Chce vás len pre seba?

Ďalším poznávacím znamením chorobného žiarlivca je, ak začne ohovárať vaše kamarátky. Iste nemusí sa mu na nich všetko páčiť. On však ohovára s jasným zámerom. Chce vám ich natoľko znechutiť aby dosiahol to, že budete radšej len s ním. Neuverte mu, utekajte!

