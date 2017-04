Už im viac neverte: 5 MÝTOV, ktoré ste o šťastnom manželstve určite počuli aj vy!

Nie je všetko zlato, čo sa blyští. To, čo navonok môže vyzerať ako harmonický vzťah sa raz dva za zatvorenými dverami môže zmeniť na hotovú katastrofu. Aj vy ešte stále veríte týmto mýtom o šťastnom manželstve?

Mýtus: Šťastné páry nepoznajú nezhody

Aj v tom najdokonalejšom vzťahu sem tam zájde slnko. A to neznamená, že po sebe musíte vrhať nože. Je úplne v poriadku, ak partneri majú odlišný názor. Aj to, keď si chce každý presadiť svoje. Všetko je o komunikácii a nezhody do vzťahu jednoducho patria.

Mýtus: Šťastné páry majú rovnaké záľuby

Viete si predstaviť, že by ste úplne všetko a v rovnakom čase robili spolu? Každý partner by mal mať aj svoje záľuby a vedieť tráviť čas aj mimo domu a s priateľmi. Šťastné páry naozaj nerobia všetko spolu, chce to aj slobodu.

Mýtus: Šťastné páry majú rovnaké názory

Naozaj tomu veríte? Mať rovnaké hodnoty je v poriadku, rovnaké názory na všetko, čo sa vo vašom živote deje nie je v poriadku a naozaj sa to ani nedeje. Muži a ženy sú predsa tak odlišní a to robí svet krásnym.

Mýtus: Šťastné páry sú sexuálne zohraté

Na začiatku vzťahu rozhodne. Je však úplne prirodzené, že po čase na sex nemáte chuť v rovnakom čase. Každý z partnerov je individualita a podľa toho sa aj správa. To však neznamená, že vo vašom vzťahu nieje niečo v poriadku. Naopak, ste úplne zdraví.

Mýtus: Šťastné páry majú návod na dokonalý vzťah

Neverte tomu! To, čo funguje u vás nemusí u vašej kamarátky a naopak. Ak by ste sa však so šťastným párom rozprávali, zaručene by vám povedali, že vo vzťahu sa správajú prirodzene, nič nehrajú, komunikujú a užívajú si všetko, čo im život ponúka.

