V posteli im nejde len o samotný sex: VIEME, po čom chlapi túžia!

Zamýšľate sa nad tým, čo svojmu drahému v posteli dopriať? Vieme, po čom skutočne túžia. A nejde len o polohy z kámasútry.

Buďte sebavedomá

Pre muža neexistuje nič horšie ako žena, ktorá je nespokojná so svojim telom. Milovanie po tme bez toho, aby vás váš partner videl v celej kráse im príliš nevonia. Nikto nie je dokonalý, naučte sa teda svoje nedostatky neskrývať. Je najvyšší čas ich začať milovať. Na vášho muža to zapôsobí oveľa viac. Muži zbožňujú vyrovnané a sebavedomé ženy, aj v posteli.

Buďte pokojná

Neberte sex ako nevyhnutnosť, užite si ho naplno. Neexistuje nič horšie ako to, keď váš chlap v posteli cíti, že ste mysľou niekde úplne inde. Sústreďte sa na okamih vášne a zabudnite na chvíľu na všetky povinnosti, ktoré vás čakajú. V opačnom prípade sa vám ľahko môže stať, že sa váš partner sa ani len nevzruší. A to je začiatok konca!

Buďte vášnivá

Váš chlap bude vo vytržení ak mu dáte pocítiť, že vášeň, ktorú s ním prežívate nehrajete. Ukážte mu, že to, čo robíte skutočne milujete a užívate si to. Odviažte sa vychutnajte si sex na maximum. Pre chlapa je to oveľa viac sexy ako nádherné sodné prádlo. To vám aj tak za pár sekúnd vyzlečie.

Buďte aktívna

Nečakajte na to, čo urobí on. Ukážte mu po čom túžite vy a čo vás vzrušuje. Predstava ženy, ktorá si ľahne a čaká, čo sa bude diať je pre mužov nočnou morou. Je to o vás, súhra vašich tiel a pocitov je na nezaplatenie.

