Váš sexuálny život sa po menopauze môže výrazne zmeniť. Viete, čo vás čaká?

Budete TO chcieť? Bude vás chcieť partner aj napriek tomu, že môžete byť občas náladová? A čo bude iné v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi? To je len niekoľko z milióna otázok, na ktoré hľadajú odpovede ženy v prechode.

Chuť sa nestratí

Podľa lekárov v prechode žene nehrozí strata libida, akurát spočiatku možno nemá chuť na milovanie od večera do rána. Dočasu môže byť náročnejšie vyrovnať sa s tým, čo sa deje s jej telom – potí sa, je unavené, bolia ho kĺby, nedokáže zaspať... To všetko zvyšuje podráždenosť a sex je to posledné, čo ženu v tom momente zaujíma. No možno by malo, pretože tak ako kedykoľvek predtým, milovanie a láskanie nielenže utužuje vzťah, pocit blízkosti a spolupatričnosti, ale zároveň v tele spúšťa chemické a biologické reakcie, vďaka ktorým sa uvoľníme, zvláčnieme, upravíme si krvný tlak a celkovo sa cítime lepšie.

Medzi ušami

Skúsení gynekológovia a sexuológovia unisono tvrdia, že hlavný nástroj sexu je medzi ušami. Áno, áno, je to v hlave. Aby v nej bolo upratané, lekári odporúčajú ženám v prechode pravidelne športovať. Bude to mať vplyv nielen na sex. Napríklad taká joga alebo dlhá prechádzka v rezkejšom tempe urobia veľa. Okrem toho, že sa krv rozprúdi, do tela sa vyplavia endorfíny a počas akurátneho pohybu sa dobre vyvetrá aj hlava.

Kto pomôže

Cielenú starostlivosť nepotrebuje v menopauze len pleť, ale aj už spomínané intímne partie. Elegantným riešením zhoršenej lubrikácie je používanie lokálnych estrogénov vo forme čapíkov alebo mastí, ktoré sa aplikujú niekoľkokrát za mesiac. Použiť sa však dajú aj bežné lubrikanty, ideálne obohatené o aloe vera.

A čo robiť v prípade, že chuť predsa len kolíše, cítite sa pod psa, unavená, opuchnutá, zvädnutá? Určite treba vyhľadať pomoc. Ideálne u svojho gynekológa. „Treba liečiť príčinu, nie dôsledok, preto je podľa mojich skúseností vhodnejšia pomoc ženského lekára než psychiatra, ktorý predpíše antidepresíva, hoci v osobitých prípadoch sa hodí aj psychiatrická pomoc,“ hovorí gynekológ Jozef Španka. „Zvyčajne je však vysoko pravdepodobné, že žene za pár dní pomôže správne zvolená hormonálna substitučná liečba.“ dodáva gynekológ.

S hormónmi či bez nich?

„Hormóny sú telu takmer vlastné a potrebné látky. Na začatie hormonálnej substitučnej liečby však musia byť splnené všetky medicínske kritériá,“ hovorí gynekológ Španka.

„Ak nie sú príznaky klimaktéria zásadne vážne alebo je hormonálna substitúcia u ženy kontraindikovaná, máme k dispozícii fytoestrogény, či dokonca prekvapivo dobre účinkujúce peľové zrno. Obsahuje látku neestrogénovej povahy - tryptofán, ktorý sa v organizme metabolizuje na serotonín, pôsobiaci antidepresívne, a melatonín, ktorý zasa pomáha zlepšiť spánkový režim. Dostatočný spánok a dobrá nálada sú veľmi dôležité premenné na zachovanie kvality života ženy v postmenopauze.“ pripomína gynekológ. Tak už viete, ako si aj v klimaktériu zariadiť kvalitný spánok, dobrú náladu a príjemné milovanie? Prechod definitívne nie je žiadna choroba, prechod je nová etapa života, ktorú môžete milovať aj sa v nej veľa milovať!

