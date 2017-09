Veľká štúdia o orgazme: Ako to majú ženy v skutočnosti rady?

K vytúženému orgazmu každý potrebuje niečo iné, opäť to potvrdili aj výsledky štúdie, ktoré publikoval časopis Journal of Sex and Marital Therapy. Do skúmania sexuálnych potrieb sa zapojila naozaj extra reprezentatívna vzorka vyše tisíc žien – boli vo veku 18 až 94 rokov.

Čo sa zistilo?

- 37% žien uviedlo, že k vyvrcholeniu potrebujú dráždenie klitorisu, 36% tvrdilo, že to nie je podmienkou ale určite to zlepší prežívanie tohto sladkého momentu

- dvom tretinám žien sa páčia pohyby hore a dolu kolmo na klitoris, iné uprednostňujú krúživé pohyby v tejto oblasti.

- väčšina žien uprednostňuje ľahký až stredný tlak na svoje lono, ale asi 11% potrebuje silný.

- rozdiely sú aj v tom, či sa klitoris stimuluje sprava alebo zľava.

„Dúfam, že táto štúdia opäť ukázala, že niektoré veci fungujú pre každého a každý by sa mal milovať rovnako,“ povedala doktorka Debby Herbenick, spoluautorka štúdie a riaditeľka Centra pre podporu sexuálneho zdravia na Indiana University. Odborníčka radí jedno: „Ak sa chcete dopracovať k príjemnejším zážitkom pri milovaní, rozhodne sa rozprávajte s partnerom o tom, aké dotyky sa vám páčia.“

