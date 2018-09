Viete čo odporúčajú americkí vedci po bolestivom rozchode? Ďalší vzťah!

Jedna časť ľudí hovorí, že keď ste prežili bolestivý vzťah, tak si od všetkého máte oddýchnuť, vypnúť hlavu, no hlavne srdce. Lenže, údajne to nie je najšťastnejšie riešenie...

Od jedného k druhému?

Plakať nad rozliatym mliekom sa nemá a ak ste dostali kopačky, ľutovať sa netreba. Treba ísť ďalej a otvoriť srdce inému. Lenže kedy je ten správny čas? Podľa amerických expertov z mesta Illinois ihneď!

Podľa ich prieskumu ísť z jednej mužskej náruče do druhej nie je vôbec na škodu. Čím skôr sa zbavíte spoločenského statusu single, tým skôr budete sebavedomejší, šťastnejší a budete sa vyhýbať chybám, ktoré ste robili v predošlom vzťahu. „Naše poznatky jasne ukazujú, že ľudia, ktorí sa po rozchode vrhajú do nového vzťahu, nemusia byť automaticky horší alebo nestálejší oproti tým, ktorí dlhšie čakajú. V skutočnosti môžu tieto rýchle pomery v mnohých prípadoch fungovať lepšie, ako tie predošlé,“ vysvetľujú. „Emotívna priepasť, ktorú žena cíti po strate partnera, ju môže motivovať k tomu, aby sa v budúcnosti vyvarovala podobného scenára. Tiež je to ohromný impulz k osobnému rastu, vzdelávaniu a skúšaniu nových vecí. Dotyčná sa potom stáva silnejšia a šťastnejšia ako predtým,“ vysvetľuje psychológ Craig Morrison.

Robte to po svojom!

Každopádne my konštatujeme, že štatistiky môžu hovoriť jedno a realita druhé. Ak niekto cíti, že po vzťahu potrebuje pauzu a nájsť sám seba, doprajte si to. Môže to priniesť len vytúžené ovocie. A nezabúdajte aj na to, že šťastie si vás nájde samo a netreba mu zbytočne pomáhať.