Viete, prečo sa páry vo vzťahu najčastejšie hádajú? Žiarlivosť to rozhodne nie je!

Ak ste na začiatku vzťahu, všetko sa môže javiť ideálne a dokonalé. Po prvotnej fáze zamilovanosti, keď obaja partneri odložia ružové okuliare, príde na rad vytriezvenie. A práve vtedy môže dôjsť k hádke. Viete, čo za čo sa páry najčastejšie hádajú?

Žiarlivosť to nie je!

Neporovnávajte svoj vzťah s tým, ktorý zažíva vaša kamarátka ani kolegyňa v práci. Tak, ako každý z partnerov je iný, rozdielne sú aj vzťahy. A viete, čo je najčastejším dôvodom nezhôd? Možno budete šokovaní, ale žiarlivosť ani nedostatočný záujem to nie je.

Už im viac neverte: 5 MÝTOV, ktoré ste o šťastnom manželstve určite počuli aj vy!

Súhlasíte s výskumom?

Podľa najnovšieho výskumu spoločnosti E.ON najviac hádok súvisí so spoločným spolužitím v domácnosti. Rozhádzané ponožky, nezatvorené skrine či večne rozsvietené svetlo. To je len zlomok toho, čo si partneri najčastejšie vyčítajú. Jeden z piatich dospelých sa tiež často háda s partnerom o tom, ako silno má byť zakúrené. Ďalším zdrojom hádok je napríklad menenie posteľnej bielizne. Jeden z desiatich párov sa tiež zvykne hádať o neodpojení zariadení z elektrickej zásuvky. Rovnaký počet o tom, kto zabudol zatvoriť okná či zamknúť dvere. Áno, pravé bežné činnosti v domácnosti, nás dokážu najčastejšie privádzať do zúrivosti.

Nemrhajte energiou: 5 vecí, ktoré sa vám na chlapovi nikdy nepodarí zmeniť!