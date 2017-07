V lete máme k sebe bližšie – na čo si dať pozor?

Na letných festivaloch, počas dovolenky alebo na jednej z grilovačiek možno aj na vás čaká ten váš vysnívaný. Na čo by ste však mali myslieť pred a po tom, ako sa mu vrhnete do náručia?

Milovanie môže mať aj svoje „dôsledky“

Kto by sa tým zaťažoval, však áno, keď sa práve rúti do nebies rýchlosťou, akú dokáže spustiť len vášeň?! Ale aj tak, iste viete, aké otázky by vám v tom okamihu položila iná žena – kamarátka, sestra či mama, keby bola vtedy vedľa vás. Mohli by to byť napríklad tieto:

Po prvé: Túžiš po pevnom a roky trvajúcom vzťahu – je na to on ten pravý? Dokáže ťa obsypať komplimentmi a pozorne ti načúvať aj dlhšie ako jednu noc? Má o teba skutočný záujem, alebo sa z neho vykľuje len zberateľ trofejí?

Po druhé: Počula si už o prenosných pohlavných chorobách a zdravotných komplikáciách, ktoré dokážu spôsobiť? Nehovoriac o tom, že aj taká „obyčajná“ ureaplazma je poriadna pliaga. Si teda pripravená chrániť sa?

Po tretie: Čo keď máš práve v tej najhorúcejšej chvíli svoje plodné dni? Rátaš aj s možnosťou, že otehotnieš?

S odpoveďou na prvú otázku vám asi nepomôžeme. Chce to len dobre vycibrenú ženskú intuíciu a pozorovací talent – to vám môže skrátiť čas, kým zistíte, aký váš vyvolený vlastne je. Odpoveďou na druhú otázku je jednoznačne: Chráňte sa! Vždy a za každých okolností. Riziko prenosu pohlavných chorôb výrazne znižuje používanie kondómu. Ten by mal znižovať aj riziko, že vás po okamihoch spaľujúcej vášne ako ľadová sprcha schladí obava z nežiaduceho otehotnenia. Ak však kondóm počas toho najlepšieho praskol, alebo zlyhala iná pravidelná antikoncepcia, ktorú používate, čo potom? Plakať nad rozliatym mliekom asi nestačí.

Viete, čo je núdzová antikoncepcia?

O antikoncepcii „pred“ vie každá z nás. Počuli ste však aj o antikoncepcii „po“ , inak nazývanej aj núdzová antikoncepcia? „Použitie núdzovej antikoncepcie považujem v prípade núdze za „menšie zlo“ než potrat, ktorý by musela žena podstúpiť po nechránenom sexe alebo zlyhaní bežnej antikoncepčnej metódy,“ hovorí MUDr. Peter Krajkovič zo Sanatória Helios v Martine. „Ženám v núdzi hrá do karát aj legislatíva – predaj núdzovej antikoncepcie v lekárni sa totiž už ani na Slovensku neviaže na lekársky predpis a nutnosť navštíviť gynekológa. Za posledné roky u nás klesla preskripcia antikoncepcie „pred“ – a, prekvapujúco, aj počet potratov má na Slovensku klesajúcu tendenciu. Určite k tomu okrem iného prispela aj núdzová antikoncepcia. Nie je však určená na užívanie „ako lentilky“ po každom pohlavnom styku, ale naozaj len výnimočne, v čase núdze,“ dodáva MUDr. Krajkovič.

Tabletka „do piatich dní“

Na trhu sú z núdzovej antikoncepcie dostupné dva preparáty – jeden s účinnou látkou levonorgestrel (LNG), druhý s účinnou látkou ulipristal acetát (UPA). Odlišujú sa napríklad použitou účinnou látkou a časom, dokedy najneskôr treba liek po nechránenom pohlavnom styku alebo zlyhaní antikoncepcie užiť. Preparát s ulipristal acetátom (UPA), nazývaný aj „tabletka do 5 dní“, je voľnopredajný liek ellaOne® 30 mg tableta (ulipristal acetát 30 mg), ktorý sa užíva ústami čo najskôr, ale najneskôr 120 hodín (5 dní) po nechránenom pohlavnom styku alebo po zlyhaní pravidelnej antikoncepčnej metódy, a to kedykoľvek počas menštruačného cyklu. To dáva žene väčšiu časovú slobodu rozhodnúť sa oproti preparátu s LNG, ktorý je potrebné užiť ústami čo najskôr, pokiaľ možno do 12 hodín, ale nie neskôr ako 72 hodín (3 dní) po nechránenom pohlavnom styku alebo zlyhaní antikoncepcie. Účinná látka ulipristal acetát dokáže zabrániť nežiaducemu otehotneniu tým, že oneskoruje uvoľnenie vajíčka z maternice počas ovulácie, takže ovuláciu posúva a k stretnutiu vajíčka a spermie nemusí vôbec dôjsť. Zo Súhrnu charakteristických vlastností lieku vyplýva vyššia účinnosť (menej nežiaducich tehotenstiev) preparátu ellaOne® 30 mg tableta oproti preparátu s LNG. Liek ellaOne® 3 mg tableta nie je určený na prerušenie tehotenstva a nemožno ho tak chápať ako „potratovú tabletku“. Nenahrádza však bežnú formu antikoncepcie, ide o jednu z posledných možností, teda núdzové riešenie, ako sa slobodne rozhodnúť aj „po“.

Liek ellaOne® 30 mg tableta (30 mg ulipristal acetát) je určený na núdzovú antikoncepciu, má sa užiť čo najskôr, ale najneskôr 120 hodín (5 dní) po nechránenom pohlavnom styku alebo po zlyhaní antikoncepcie.

