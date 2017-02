Vytráca sa z vášho vzťahu vášeň? Naservírujte si tieto dobroty

Doprajte si lahodné pochúťky, ktoré sú už roky považované za prírodné afrodiziakum.

1. Mandle sú už od nepamäti symbolom plodnosti. Vedci dokázali, že ich vôňa a chuť vyvolávajú myšlienky na vášeň, a to hlavne u žien. Stačí vám dať si za hrsť.

2. Píniové oriešky majú vysoký obsah zinku, a preto sú nevyhnutné pre udržanie mužskej potencie. Ak vám samostatné nechutia, najčastejšie sa podávajú v kombinácii so zmrzlinou alebo ako posýpka na koláče.

3. Vanilka má jednu z najsilnejších aróm, ktoré majú skvelý vplyv na naše zmysli. Jej vlastnosti sa nie nadarmo využívajú v kuchyni a pridávajú sa do kozmetických receptúr. Preto si vôňu a chuť vanilky zaobstarajte aj v spálni. Do pohára so šampanským si pridajte lusk vanilky a jej silu zacítite hneď.

4. Med je zaručené prírodné afrodiziakum. Jeho prírodné cukry, vám akoby zázrakom navodia romantiku a zosilnia túžbu po maznaní sa. Ved nie nadarmo sa mladomanželom hovorí - prajeme sladké medové týždne.

5. Figy sú považované za mileneckú pochúťku v orientálnych krajinách. Dokonca sa hovorí, že prelomenie čerstvej figy, mnohým mužom evokuje ženské pohlavné orgány, čím to povzbudzuje ich sexuálny apetít.

6. Čokoláda je jedným z najznámejších afrodiziak. Určite však neviete, že jeho účinok sa spolu s červeným vínom niekoľkokrát znásobí.

Neuveríte, ktorá zelenina vás rozpáli

Sila prírody: 3 prírodné afrodiziaká, ktoré zlepšia váš sex