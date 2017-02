Zbalila som zajačika! Víťazstvo alebo krok vedľa?

Láske či chémii medzi mužom a ženou sa nedá rozkázať a občas sa stane, že staršia žena zaloví v rybníku plnom mladého „mäska“. Znie to síce dobre, no ak sa nad tým zamyslíme, isté rozdiely to prináša.

Syndróm mamičky

Snom každého mladého chlapca je dostať do postele dobre vyzerajúcu štyridsiatničku, ktorá má skúsenosti a svoje má odžité vo viacerých smeroch. Je to lákavá predstava, no len na krátky čas.

Žena po štyridsiatke, ak sa stala už matkou, má v sebe hlboko zakorenený mamičkovský syndróm, ktorý jej z hlavy nedostane nikto. V praxi to znamená, že svojho partnera má potrebu vychovávať, napomínať ho a komandovať. Obzvlášť keď je od nej o desať či dvadsať rokov mladší. Tu nastáva problém, kedy ju partner môže začať vnímať nie ako milenku, ale ako svoju druhú mamu. A to je predstava, ktorá schladí každého jedného muža. Mladého či starého...

Svieži vánok

Na druhej strane však mladé mäsko v posteli je iná liga a pre zrelú ženu to môže byť dokonalé oživenie. Hlavne keď vedľa nej doteraz spával ududraný a chrápajúci päťdesiatnik, ktorý na ňu nemal jedno pekné slovo.

Je to však ako pohybovanie sa na tenkom ľade, pretože vekové rozdiely sa tak či onak nedajú prehliadnuť. Hlavne vo vnímaní sveta, prioritách či aktivitách. Samozrejme, výnimky potvrdzujú pravidlo.

Ďalším z možných rizík je aj to, že žena z roka na rok starne, mení sa jej telo a „zajko“ bude v porovnaní s ňou stále mladý. Jeho sa únava, vrásky či prebdené noci až tak netýkajú. Dobehne ho to až o pár rokov neskôr, kedy jeho milá bude už behať okolo vnúčat.

V konečnom dôsledku však ženy, ktoré prežili románik s mladším mužom tvrdia, že to za to stálo. Aj keď len na krátku dobu...