FOTO: Spievala prezidentovi USA, dnes živorí na ubytovni. TÚTO umelkyňu zničil hazard

Žiadna slovenská ani česká speváčka nedokázali to, čo Věra Bílá. Podľa dokumentu, ktorý nedávno odvysielala Česká televízia, mala našliapnuté na to, aby sa stala najúspešnejšou umelkyňou zo strednej Európy vo svete. Na súkromnom koncerte spievala prezidentovi USA Billovi Clintonovi, vypredala Kráľovskú operu v Madride, parížsku Olympiu aj sen všetkých kapiel, Carnegie Hall v New Yorku.

Smrť aj gamblerstvo

Dnes nekorunovaná kráľovná rómskych piesní sama živorí na ubytovni v Rokycanoch, v budove, kde je spoločná sprcha a toalety na chodbe. Ku dnu ju stiahla smrť manžela a syna, ale aj gamblerstvo. Zadlžila sa a skončila bez domova. „Neznášam jej nezodpovednosť! Ako niekto môže mať v jednej ruke mikrofón a v druhej cigaretu?!“ rozčuľoval sa vo filme kapelník Dušan Čonka, ktorý s Věrou chystal comeback.

Kapelník v base

V speváčke sa naozaj nikto nevyzná. Pred vypredaným koncertom v Španielsku sa stratila kdesi na Slovensku. Věru nevedeli nájsť, vystúpenie s hanbou zrušili. Najnovšie mala vyraziť na turné do Škandinávie, avšak prišiel šok. Kapelník Čonka skončil v base za vydieranie a sedí tam dodnes. Zo speváčky je zlomená žena, ktorá síce sníva o návrate na pódiá, no bojuje so silnou cukrovkou a všade ju už vozia na invalidnom vozíku...

Viac foto TU:

VIDEO: Jeho slová vás rozplačú. TAKTO strávi Vianoce Laco, ktorému zhorela dielňa

FOTO: Po uši v zlate! Bol najbohatší muž histórie sveta predok Ibiho Maigu?

VIDEO: Lenka dokázala nevídané. Matka troch malých detí podniká aj bez rúk!