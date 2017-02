Speváčka Tina : Čo robí, aby jej muž nezdupkal za inou?

Väčšina známych tvári púšta svojich fanúšikov do svojho súkromia prostredníctvom príspevkov na sociálnej sieti a ani Tina - nie je výnimkou. Speváčka sa rada pochváli svojimi novinkami a hlavne, ak ide o jej ratolesti. Je totiž už dvojnásobnou mamou, pričom syna Lea má s predchádzajúcim partnerom futbalistom Richardom Lásikom a dcéru Tiu Lilianu s manželom Separom. Tentokrát sa na internete nechválila deťmi, ale receptom, ako si udržať chlapa. „Muž moc nemá dôvod čokoľvek hľadať inde, keď má navarené a upratané… plus hento tamto no“ dodala so smiechom k fotke z kuchyne, kde je vidieť, že kuchtí.

Som hudobný analfabet