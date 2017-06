Bojujte proti urieknutiu: Stačí ak urobíte TOTO a zlá vôľa sa vám oblúkom vyhne

Malým deťom sa dáva do postieľky niečo červené. Práve predmet v tejto výraznej farbe vraj môže pomôcť odvrátiť pohľad človeka, ktorý často aj nevedome môže urieknuť. Ako sa brániť?

Kúzlo proti urieknutiu

Existuje veľa spôsob, ako urieknutému človeku pomôcť. O zotretí očí plienkou ale i 3x rukou ste už možno počuli. Vedeli ste však, že existuje aj účinné kúzlo?

Pripravte si:

Hrnček s vodou

Zápalky

Zápalky postupne zapaľujte a ohorené hlavičky odlomte a hádžte do pohára s vodou. Ak niektorá hlavička nevypláva na povrch, skutočne to znamená, že vás niekto uriekol. Vo vode teda namočte prste a urobte ním krížik na čelo, zápästia a členky. Vo vode omočte aj pery a pokropte ňou rohy miestnosti, v ktorej urieknutá osoba spáva. Zvyšnou vodu by ste mali vylať na vchodové dvere domu či bytu, ktoré by mali byť otvorené. Urieknutému by sa malo uľaviť a úzkosť by mala do pár minút odísť.

Naučte sa komunikovať s vyššími sférami: Stačí ak si zadovážite kyvadlo