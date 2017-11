Buďte krok vpred: Viete, aký darček poteší jednotlivé znamenie zverokruhu? #2

Ak neviete, čo darovať svojim najbližším alebo vám už dochádza fantázia, nechajte sa inšpirovať hviezdami. Tie vedia, čo koho poteší.

Váhy

Ľudia narodení v tomto znamení majú slabosť na dobrú hudbu. Obdarovať ich môžete nielen CD nosičom obľúbeného interpreta ale i lístkom na hudobný koncert. Krok vedľa nebude ani fľaša červeného vína.

Škorpión

Nebojte sa aj odvážnejších darčekov. Škorpióni oplývajú najväčším sexappealom, pokojne siahnite po vzrušujúcej bielizni či dokonca sexuálnej hračke. Chcete niečo klasickejšie? Potešia luxusné slnečné okuliare.

Strelec

Dajte si záležať na tom, ako samotný darček zabalíte. To je prvý krok k úspechu. Strelcom darujte všetko, čo využijú pri svojich dobrodružných cestách. Ak máte odvahu, pokojne zaobstarajte aj štvornohého miláčika.

Kozorožec

Neviete, čo darovať ľudom narodeným v tomto znamení? Pokojne drahú zbytočnosť, po ktorej dlho sami túžia, len si ju nekúpia. Vianoce sú na takéto darčeky ako stvorené.

Vodnár

Kúpiť darček pre vodnára bude asi ťažký oriešok. To, čo ho zaujíma dnes už ho nemusí baviť totiž zajtra. Čo však milujú so novinky v oblasti techniky. Bude to nový telefón či čítačka kníh?

Ryby

Pri rybách pokojne siahnite po romantickom darčeku. Čo poviete na foto knihu so spoločnými fotkami? Nič nepokazíte ani voňavou kozmetikou či fľašou šampanského.

Buďte krok vpred: Viete, aký darček poteší jednotlivé znamenie zverokruhu? #1