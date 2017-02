Cvičte podľa znamenia zverokruhu: Vyberte si najvhodnejší druh pohybu, s ktorým schudnete #2

Hľadáte šport, ktorý by vám najviac vyhovoval a napĺňal vás? Poradia vám hviezdy a vy možno konečne schudnete!

Váhy

Chcete na chvíľu vypadnúť z každodenného chaosu a nájsť rovnováhu? Zacvičte si! Neviete, ktorým smerom sa vydať? Skúste kruhový tréning, ten je pre vaše telo naozaj ideálny. Vybudujte svalovú hmotu a spálite tuk.

Škorpión

Pre ľudí narodených v tomto znamení je dôležitá vášeň a to vo všetkých smeroch. Vyberte si druh cvičenia, ktorý vám do života prinesie nové zážitky a naplnenie. Zmobilizujte všetky sily a dajte sa na vytrvalostný tréning. Vy máte na to, aby ste zvládli maratón.

Strelec

Zo všetkých znamení zverokruhu ste sa práve vy narodili pre atletiku. Možno ste v nej vynikali už v škole, tak prečo neoprášiť svoje výkon aj dnes. Dajte si do tela ako vo vnútri, tak i vonku. „Vybehajte“ si hlavu!

Kozorožec

Vašou silnou stránkou je disciplína a vytrvalosť. A presne tieto vlastnosti sa odzrkadľujú aj v cvičení. Ak raz začnete, ťažko skončíte. Pre vaše znamenie sú vhodné extrémnejšie športy a aktivity, ktoré si vyžadujú naozaj poriadnu dávku sebazaprenia.

Vodnár

Čakáte vodné športy? Asi vás sklameme ale ak ste sa narodila v znamení vodnára, vaše kroky by mali smerovať k tyči. Pre vás je totiž ako stvorený pole dance. Hanbíte sa a máte pochybnosti? Vyskúšajte, rozhodne si ho zamilujete.

Ryby

Ďalšie vodné znamenie, pre ktoré je naopak voda správnym miestom kde precvičiť svoje telo. Skúste sa poobhliadnuť po hodinách aqua aerobiku. Hoci sa to nezdá, svalom dáte poriadne zabrať a na záver sa môžete v bazéne zregenerovať plávaním.

Cvičte podľa znamenia zverokruhu: Vyberte si najvhodnejší druh pohybu, s ktorým schudnete #1