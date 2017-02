Finančný horoskop: Aký vzťah k peniazom majú jednotlivé znamenia zverokruhu? #2

Verili by ste, že postavenie hviezd v momente vášho narodenia predurčujú aj to, aký vzťah budete mať k peniazom? Zistite viac hneď teraz.

Váhy

Hoci peniaze rýchlosťou blesku vedia zarobiť, do budúcnosti váhy príliš nemyslia. Podľa ľudí narodených v tomto znamení by mali byť peniaze v obehu a netreba sa ich báť zainvestovať do seba samých. Vzdelávanie, cestovanie a z času na čas aj márnivosť.

Škorpión

Ľudia narodení v tomto znamení považujú peniaze za veľmi dôležité. Škorpión si rád dopraje zo všetkého len to najlepšie. Núdzou o peniaze nepotrpí a pravidelne vie siahnuť hlboko do vrecka a urobiť sebe či rodine radosť.

Strelec

Narodili ste sa v znamení strelca? Zarobiť peniaze je jedna vec, druhá vec je či si ich užiť alebo odložiť. Strelci nepatria medzi „žgrlošov“ a z ich peňaženky sa často krát ťažko zarobené peniaze rozkotúľajú.

Kozorožec

Pre vás je dôležitá istota a samozrejme aj tá finančná. Pri rozhodovaní, čo s peniazmi sa riadite predovšetkým rozumom. Investície ktoré sa spájajú s rizikom, nie sú pre vás vhodné. Buďte opatrní a svoje peniaze si strážte.

Vodnár

Pracovitý vodnár sem tam zažíva aj obdobia, kedy nie je peňazí nazvyš. Možno to je aj preto, že vždy keď peniaze zarobíte, obratom ich dokážete minúť. Skúste si vytvoriť malú rezervu na horšie časy. Budete sa vám dýchať oveľa ľahšie.

Ryby

Vaše ambície v práci nie sú príliš vysoké. Nie preto, že by ste nevedeli, ale nechcete. A s tým súvisí aj finančné ohodnotenie. Peniaze, ktoré zarobte si dokážete užiť bez rozmyslu a na konci mesiaca vaša peňaženka zíva prázdnotou. Sporte!

Finančný horoskop: Aký vzťah k peniazom majú jednotlivé znamenia zverokruhu? #1