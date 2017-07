HOROSKOP: Vieme aké budete mať leto. Usmeje sa na vás šťastie v láske alebo sa vám zvýši suma na účte? #1

Baran 21. 3. – 20. 4.

Už začiatkom letnej sezóny budete mať toho pred sebou omnoho viac, než ste predpokladali. Veľa komunikujte s najbližšími a vyhýbajte sa konfliktom či veciam, na ktoré máte iný názor. Inak hrozí, že sa rýchlo vyostria, budete totiž náchylnejší na boj. Stred leta už problémy zbrzdí, láska a cit znovu vzplanú. Počúvajte iných a budú konať to isté.

Koniec leta bude nervóznejší v práci, čo vám uchmatne dosť z priestoru pre lásku. Dostatok energie vám pomôže vydiskutovať pracovný problém a vy si vychutnáte ukážkové neskoré leto, okorenené dostatkom romantiky. Dovolenku si naplánujte pred príchodom jesene, odporúčame zameranie na šport alebo na turistiku či bicykel. Peniaze zbytočne nerozhadzujte, koncom roka sa vám určite zídu. Zdravie vás nezradí, občas sa môžu ukázať bolesti hlavy.

Naša rada: Lenivé letné polihovanie a jasný plameň partnerskej lásky si veľmi neužijete, obmedzia sa i zaujímavé, inšpiratívne stretnutia. Prezieravo hľaďte do budúcnosti a urobte všetko, aby problémy vôbec nevznikli. Ak sa ukážu, vždy ich riešte pokojne. To je najlepšia metóda vyhnúť sa konfliktu a získať priestor na lásku.

Býk 21. 4. – 20. 5.

Začiatok leta posilní vašu charizmu, budete žiariť a zvádzať, čím rozšírite svoj vplyv na všetkých v okolí a získate všetko potrebné na podstatné zlepšenie svojho života. Financie budú pekne pribúdať, ukazuje sa aj kariérny postup. Pozor na prílišnú chamtivosť, ak si nechcete v strede leta uškodiť. Dávajte pozor na nepriateľov ukrývajúcich sa v tieni, ľahko by vám uchmatli šťastie. Ak nástrahy zvládnete, veľmi veľa získate v láske i v práci.

V druhej polovici leta využívajte svoj šarm a dostanete ešte bohatšiu porciu šťastia. Uniknete napätiu a harmónia bude ovplyvňovať váš svet. Z minulosti ste už poučení a vďaka plodnej komunikácii s partnerom láska znovu získa pravé miesto, vychutnáte si ju plnými dúškami. Leto strávite v optimálnom zdraví, ktoré more a slnko ešte podporia. Financie určite nebudú prekážkou, vyberte sa tam, kam ste už dávnejšie chceli ísť.

Naša rada: Leto bude v réžii vlastných záležitostí, neostane veľa času na flirt. Svoj šarm využívajte múdro, aby ste šli životom harmonicky, ale netlačte príliš tvrdo, ak nechcete, aby ostatní pochybovali o vašich dobrých úmysloch.

Blíženci 21. 5. – 21. 6.

Leto strávite bez väčších problémov, nebudete musieť nič riskovať ani improvizovať. Zameriate pozornosť na prácu a financie, milostný život pôjde načas do ústrania. Láska sa znovu prihlási o slovo v polovici leta a opäť získate chuť na dobrodružstvo a romantiku. Planéty chcú, aby ste zvádzali, milovali a boli milovaní. Pozor na konflikty a spory, ak sa pokúšate ovládať všetkých a vnucujete svoje túžby ľuďom v okolí. Nedovolia vám tieto tlaky. Koncom leta stavte na svoj šarm a realizujte dychtivé, napínavé plány. Neprekročte svoje hranice, nevyžadujte priveľa, ak nechcete trpieť frustráciou. Budete vedieť, čo robiť a povedať, aby ste posilnili svoje finančné aktíva. Pri tomto zvýšenom tempe sa môžu ukázať menšie úrazy. Nesnažte sa ovládať iných, radšej ich zapájajte do svojich plánov. Dovolenku si plánujte tak, aby ste si užili silu hôr, ale i blankytnej vody.

Naša rada: Dobre urobíte, ak otvoríte dialóg a komunikáciou uvoľníte čo najviac, aby ste urobili dojem a získali prajnosť iných, nesnažte sa obmedzovať všetkých vo svojom okolí. To by bolo zbytočné riziko.

Rak 22. 6. – 22. 7.

Vaša myseľ bude sršať nápadmi hneď v úvode leta. Ak nebudete mať čas počúvať blízkych, záležitosti by sa mohli zvrhnúť. Máte tendenciu myslieť na seba a svoje túžby. Premýšľajte, analyzujte svoje správanie a určite opravte niektoré ciele. Ovládaním emócií a upokojením vnútorného ohňa nájdete spôsob, ako sa potreby blízkych stanú súčasťou vašich záujmov. V tomto období vás môže hnevať trávenie. V polovici leta zažiarite charizmou a túžbou čo najlepšie využiť pozitívne vlastnosti a vrátite energiu do milostného života. Nálady vo vzťahu sa zlepšia, no vaša láska vás asi nepodporí. Na žiarlivosť však nebude dôvod. Koncom leta sa ukazuje finančný zisk a vy naplníte svoje sny o náučnej rodinnej dovolenke.

Naša rada: Zatúžite po zlepšení životných podmienok, preto podniknete dôležité kroky. Nesnažte sa vybuchnúť, vaša príčina je spravodlivá a ciele dosiahnuteľné, ak nezanedbáte svojich blízkych a požiadate ich o názory skôr, než začnete konať a rozhodovať za nich.

Lev 23. 7. – 23. 8.

Hoci sa vám páčia pracovné úspechy, Venuša vás prinúti, aby ste so svojou láskou spriadali romantické plány do budúcnosti a priblížili sa im. Nedovoľte, aby vás tlmená agresia podkopávala. Uprednostnite dialóg a podporte blízkych. V polovici leta sa vám podarí urobiť dojem a získate dôležitú podporu. Držte si však odstup od ohnivých emočných reakcií, zbytočne by vás rozbolela hlava či zaštrajkoval žlčník. Selektujte, s kým stretnutia úplne obmedzíte. Čo je ozaj dôležité, aké vzťahy chcete a aké už nie. Koncom leta sa dočkáte zaslúženého uznania, narastie váš šarm i sexepíl. Aj v práci sa vám darí a znásobíte si financie. Zahraničnú dovolenku si naplánujte koncom leta, mala by byť zameraná aj na šport, nielen na leňošenie.

Naša rada: Venuša bude v lete na vašej strane, no nezabúdajte na budúcnosť svojho romantického života, ktorý vám už povie, či váš vzťah má alebo nemá zmysel. Tak či onak, budete si musieť vypočuť a konfrontovať pochybnosti, ktoré by mohli prekryť vaše letné nebo.

Panna 24. 8. – 23. 9.

Budete riešiť projekty, ktoré pre vás znamenajú veľa hneď v úvode leta. Uistite sa, či nemusíte meniť pravidlá a spôsoby, ako robiť veci, ak chcete podporu blízkych, bez zbytočného strachu z neúspechu. Podarí sa vám využiť svoju diplomaciu na rast financií, ktoré vzápätí aj dobre investujete. Budete vedieť, ako na to a s kým, ale i získať niekoho potrebného a milovaného. V strede leta máte bezkonkurenčnú príležitosť byť tam, kde ste vždy chceli byť. Romantické plány so svojou láskou zrealizujete až v auguste na dovolenke v prírode. Nezabudnite byť k nej úprimní. Zostaňte realistickí a zbytočne nemíňajte. V prípade tvrdohlavosti vás môžu potrápiť kĺby. Koncom leta vytriedite pracovné plány a pomocou harmónie rozšírite svoj vplyv a zožnete ďalšie úspechy.

Naša rada: Vynaložíte veľa energie, ale nevyhýbajte sa ani pomoci, využívajte svoj šarm naplno, no s cieľom zabezpečiť šťastie pre seba i pre svoju lásku. Nenúťte nikoho, ak chcete získať výsledok, v ktorý ste dúfali.

