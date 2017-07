Lunárny kalendár: Ktorý deň prinesie inšpiráciu a podporu v mnohých oblastiach života?

Pondelok 10.7.

Ak už zaslúžene dovolenkujete, uspokojte svoju zvedavosť, ale rozhodne nepreceňujte svoje vlastné sily. Napätie sa bude pomaly a isto uvoľňovať, preto nie je vhodné akýmkoľvek spôsobom tlačiť na pílu. Skôr cielene brzdite tendencie preháňať. Neplánované stretnutia a rozhovory s vám sympatickými ľuďmi budú skvelým spríjemnením dňa. Nič si cielene nedohadujte. Snažte sa byť počas celého dňa maximálne úprimní k iným, no najmä k sebe. Čas pozorovania je časom poctivosti, najmä k sebe, buďte úprimní.

Utorok 11.7.

Témou utorka je určite láska, ktorá ovplyvní aj váš slovník. Pohodový deň výrazne podfarbí schôdzky, ale i obchody a cesty. Témou dňa je naplnenie. Využite naplno deň kontaktov, vnútornej slobody, humoru a radosti, osláv a spokojnosti. S týmto dňom je spojený endokrinný systém, najmä hypofýza a nadobličky, obličkám pomôže močopudná strava. Nesprávne využitá energia dňa prináša obmedzenia v sexe, vedie k bujarosti a k nekontrolovateľnému odlivu energie a strate kontroly nad svojim jednaním.

Streda 12.7.

Energie stredy vás obdaria mimoriadne bystrým úsudkom, vaše reakcie budú pohotové a nájdete aj účinné páky na štruktúru systému, pravidlá a normy. Zistíte, ako nimi hladko prekĺznuť. Témou dňa je presadenie sa. Všetky vaše kroky by mali byť premyslené, v opačnom prípade ľahšie pritiahnete nehodu či konflikt. Večerné udalosti môžu u niektorých odrážať komplexy menejcennosti. Nesprávne využitie energie dňa prináša prekážky, stratu správnej cesty, klamstvá a zlé sny.

Štvrtok 13.7.

Vo štvrtok vás čiastočne môže zmiasť vnútorný svet, ktorý vám nemusí dovoliť presne rozpoznať, čo je a čo nie je pravda. Ako v hmle môžete blúdiť predstavami a ľahko sa necháte ovplyvniť silnými emóciami a slovami. V podtexte všetkého diania môžu byť aj skryté vášne. Neuzatvárajte zmluvy a dohody, nič nesľubujte, neberte si pôžičky, a neklaďte iným pasce. Zbavujte sa najmä zloby, závisti, podráždenosti, pýchy a nenadávajte ak sa vám čosi nevydarí.

Piatok 14.7.

V piatok budú už energie dňa úplne iné, prinášajú vám inšpiráciu a podporu v mnohých oblastiach života. Podarí sa vám naladiť na danú situáciu a podľa toho sa správne rozhodnúť. Vaša citová rovina doslova zakvitne. Nezačínajte nič nové, mohlo by sa vám to vymknúť z rúk. Vyhnite sa zlosti, prchkosti, pýche, brzdia zmenu, ktorá je témou dňa. Deň je spojený s lopatkami, hornou časťou chrbta a bruchom. Ak nežijete správne, môže sa objaviť stuhnutosť šije a zvýšený krvný tlak.

Sobota 15.7.

Sobota vám ukáže smer, ktorým by ste sa mali vydať. Vaše nadšenie bude smerovkou, ktorú by ste najmä v popoludňajších hodinách mali rozhodne poslúchnuť. Večer bude patriť pohode a zábave. Sobota je i dňom pohybu, dobra na cesty a príjemné vybočenie zo stereotypu. Riešte veci prospešné vašej budúcnosti. Rozhodne sa nesťahujte do ústrania, nezostávajte sami, komunikujte čo najviac s priateľmi. Deň vám umožní byť lepšími a galantnejšími.

Nedeľa 16.7.

Nedeľa určite príde vhod všetkým zručným, tvorivým a súťaživým ľuďom. Ideálna je tiež pre výlety a športové aktivity. V tento deň sa dá ľahšie získať skryté poznanie. Nepoddávajte sa vonkajším tlakom, skôr počúvajte intuíciu. Vycítite, čo je pre vás dobré a čo nie. Buďte štedrí a určite využite múdrosť dňa.