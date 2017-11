Lunárny kalendár radí: Ktorý deň narúša pokojné tempo a chod udalostí?

Pondelok 20.11.

Pondelok zavedie do všetkých vecí systém a poriadok. Hoci sa budete veľmi snažiť, aj tak nič neurýchlite. Všetko bude podliehať nepísanému rytmu, ktorého by ste si mali všimnúť a aj sa ho držať. Osloboďte sa od negatívnych emócií, kontrolujte svoje reakcie a kontakty. Deň bude naplnený provokáciami. Je to i deň aktívnych rozhodnutí, organizácie, príprav či hľadanie pomoci. Nové sa ľahko uvádza do pohybu, k dispozícii je dostatok energie, elánu a kreativity.

Utorok 21.11.

Deň sa vyznačuje praktickosťou a dá vám dostatok času na každú úlohu. Trpezlivosť spojená s dobrou organizáciou dokážu hotové zázraky. Ľahko budete komunikovať a nadväzovania kontakty a ani kritika vás nezrazí emočne na kolená. Semináre, školenia, porady, hodnotenie situácií, zverejnenie informácií, rodinné rozhovory, to všetko padne na úrodnú pôdu. Vyhnite sa samote, neprijímajte riešenia, ktoré nie sú dobre premyslené.

Streda 22.11.

Konštruktívna streda vám dá dostatok priestoru na stanovenie si cieľov, vo vzťahoch je to deň kompromisov a vzájomného pochopenia sa. Vo firmách sa venujte viac odbytu a novým spotrebiteľom, ich prianiam, no nezabúdajte ani na konkurenciu. Streda je aj dňom voľby medzi tými, čo človeku pomáhajú, alebo škodia. Zdravo zamilované páry dostávajú možnosť posunúť svoj vzťah do praktickejšej roviny.

Štvrtok 23.11.

Štvrtok už narúša pokojné tempo a chod udalostí. Prináša rozruch a tlak na jasnosť a hlavne na rýchlosť. Črtá sa problematickejšie jednanie so staršími ľuďmi, nadriadenými ale aj s úradníkmi. Paradoxne deklarovanej slobode zavládne stiesnenejšie podložená atmosféra. Nezúfajte, nepotrvá to navždy

Piatok 24.11.

Hodnotiaci deň, v ktorom sa máte poučiť zo všetkého nezdareného. Neprepadajte pochybnostiam o sebe. Neponáhľajte sa, zvýšte pozornosť na cestách. Niečo staré môže skončiť, aby uvoľnilo priestor novému. Sústreďte sa na cieľ, vyhnite sa prázdnym rečiam, klamstvám a zbytočným starostiam. Rozmýšľať o ťažkostiach znamená dobrovoľne ich brať na seba.

Sobota 25.11.

Sobota prináša so sebou energie akčnosti, jej podstatou je radosť zo života. Nechajte sa inšpirovať k rôznym domácim prácam či rekonštrukciám, ktoré máte v pláne stihnúť do sviatkov. Ak sa rozhodnete pre výlety alebo spoločenské akcie, tiež nebudete ľutovať. Bude veselo a zaujímavo, presne tak, ako ste si želali.

Nedeľa 26.11.

Jednajte na základe pocitov, obklopte sa len blízkymi ľuďmi. Berte čo prichádza. Rešpektujte svoje pocity a nálady, pomôžu vám dosiahnuť cieľ. Nenechajte sa vyprovokovať inými, ani oklamať a otravovať. Máte sa naučiť rozpoznávať lesť. Otrie sa o vás aj porcia nepozornosti a nedôslednosti, čo vás môže pripraviť o čas, peniaze a silu.