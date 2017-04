Lunárny kalendár radí: Ktorý deň by ste sa mali vyhnúť operáciám? Prezradíme vám!

Pondelok 10.4.

Deň je výborný na prehodnocovanie všetkých doterajších činností a aktivít, vhodný na kontrolu kvality, účinnosti a efektivity, počítanie ziskov a strát, odpútanie sa od zbytočného a zmierenia sa so sebou. Budete obklopení množstvom informácií, snažte sa vybaviť čo najviac, potom veci pôjdu samé od seba. Všímajte si, čo sa okolo vás deje. Deň je prospešný i na náročnejšiu fyzickú prácu. Vyhnite sa všetkým magickým rituálom.

Utorok 11.4.

Dnešný spln vám pripomenie nutnosť nového pohľadu na život. Výrazný impulz prinesie všetkým narodeným v dňoch 5-12.10. Ten, kto sa otvorí zmenám, vyhráva. Ostatní nemusia strácať hlavu, tlak na ultimatívne riešenia len zastiera možnosť nájsť inú a omnoho schodnejšiu cestu. Určite sa nenechajte nikým zatlačiť do kúta, ovládnite svoje pudy a nerobte závažné rozhodnutia, narastá totiž psychické i emocionálne napätie. Nehádajte sa. Vyhnite sa operáciám, zdravotné problémy sa môžu zhoršovať.

Streda 12.4.

Minimalizujte potrebu jednať, radšej zbierajte skúsenosti, analyzujte, čo ste ešte neuskutočnili zo svojich predsavzatí. Nič si nedohadujte. Čas pozorovania je časom poctivosti, najmä k sebe, buďte úprimní. V prípade podpisu rôznych zmlúv buďte obozretní a pri vybavovaní na úradoch sa radšej obrňte trpezlivosťou.

Štvrtok 13.4.

Štvrtok odmení tých, ktorí vydržali a nezľakli sa rôznych protivenstiev v predošlých dňoch. Sústredená činnosť, cieľavedomosť a náročnosť sa odrazí na vašom jednaní. Názory ľudí sa môžu líšiť, všetky vzťahy sú podrobované skúškam. Témou dňa je naplnenie. Vo firmách môžu vznikať boje o moc o vedúce posty. Pozor na pocity menejcennosti a nadávky.

Piatok 14.4.

Veľký Piatok vám pomôže napraviť to, čo ste nestihli alebo z nejakého dôvodu nezvládli. V rodine neváhajte otvoriť témy, do ktorých je potrebné vniesť svetlo. Všetky vaše kroky by mali byť premyslené, inak ľahko pritiahneme nehodu či konflikt. Udalosti dňa môžu odrážať vaše komplexy menejcennosti a skutky. Je to deň, ktorý vám nastavuje zrkadlo. Vo večerných hodinách si doprajte chvíľku rozjímania.

Sobota 15.4.

Biela Sobota bude plná zhonu a potreby všetko zariadiť. Deň je prospešný na upratovanie príbytku. Zbavujte sa zloby, závisti, podráždenosti, pýchy. Nenadávajte. Jedzte len zeleninu a ovocie guľatých tvarov (zemiaky, paradajky, kapusta), vyhnite sa podlhovastej zelenine. Ohrozené môže byť hrubé črevo a ak v tomto orgáne nastane problém, máte veľa nesprávnych myšlienok.

Nedeľa 16.4.

Sviatočná nedeľa schladí všetky horúce hlavy a konečne vám dá možnosť doviesť všetko potrebné do zdarného konca. V oblasti citov začnete viac hľadieť na pozitívnejšie aspekty svojich milovaných. Môžete oživiť vzťahy. Nezačínajte nič nové, mohlo by sa vám to vymknúť z rúk. Nezabúdajte na rodinu, sviatky by mali patriť najmä jej. Vyhnite sa zlosti, prchkosti, pýche, brzdia pozitívnu zmenu. Ak nežijete správne, môže sa objaviť stuhnutosť šije, mdloby zvýšený krvný tlak, meravosť rúk.