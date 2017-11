Lunárny kalendár radí: Vedome odháňajte od seba negatívne myšlienky!

Pondelok 13.11.

Pondelok hneď zrána prináša množstvo povinností a úloh. Aj tie inokedy rutinné veci si žiadajú dostatočné sústredenie s pozornosťou a donútia vás ísť do ich hĺbky. Ak chcete definitívne zboriť všetko staré, energie a sily k tomu bude dostatok. Vyhnite sa davom, stretnutiam, poradám, preložte ich. Nenechajte sa strhnúť k hádkam a krutostiam. Pondelok je nebezpečný deň na spätné procesy, veci, ktoré začnete sa môžu zvrátiť a dosiahnete opačný efekt.

Utorok 14.11.

Všetko sa bude točiť okolo možností čosi sa dozvedieť, získať či povedať. Myslenie bude rýchle ale nepočítajte s tým, že sa niekto bude chcieť zdržiavať podrobnosťami. Na každé jednanie majte pripravený prehľadný a stručný scenár, potom kľúčové body hravo presadíte. Deň je kľúčový na informácie a ich jasné podanie, platí to aj na vysvetľujúce rozhovory po utíšení nedorozumení. Oplatí sa počúvať intuíciu.

Streda 15.11.

Nezačínajte nové záležitosti, uviazli by na mŕtvom bode. Hrozí všeobecné riziko krádeží nielen materiálnych vecí, ale aj nápadov a projektov. Majte sa na pozore a komunikujte len s ľuďmi, ktorí sú vám sympatickí a zdieľate s nimi spoločné názory, i tak hovorte čo najmenej. Pozor na ľudí, čo vás chvália v tento deň, radšej počúvajte kritiku. Neklamte sami seba, mohli by ste sa chytiť do pasce vlastných úspechov. S ničím sa nestotožňujte ale ani nič neberte radikálne a osudovo.

Štvrtok 16.11.

Sústredená nálada štvrtka rozhodne prispeje k perfektne odvedeným výkonom ale i k fyzickému a psychickému vyčerpaniu. Svoju pozornosť preorientujte na svoje súkromie a vnútro. Zbavte sa všetkých ilúzií, uvedomte si zodpovednosť za každý svoj čin. Nezačínajte nič nové, neprináša to adekvátne výsledky, no ak chcete niečo zmiesť zo stola, na to je štvrtok veľmi vhodný.

Piatok 17.11.

Sviatočný piatok bude v znamení lásky fantázie, hlbokých citov a veľkých ideálov. Odstraňujte disharmóniu v sebe i okolo seba, deň vám dáva možnosť poznať a pochopiť cieľ života aj ho dosiahnuť. Buďte vnímaví ku všetkým ponukám. Dary v tomto dni sú odmenou za zlé skutky. Ťažkosti dňa preto považujte za priazeň, ukazujú vám, na čom máte pracovať. Vedome odháňajte od seba negatívne myšlienky, neznepokojujte sa, nemajte pochybnosti.

Sobota 18.11.

Viac sa venujte sebe ako iným. V tomto dni duša prechádza očistou. Deň vám dáva predpoklady zhmotniť priania, udalosti sa dostavia samé aby pomohli uskutočniť správne zámery. Máte zároveň možnosť uvedomiť si, čo vás tlačí a zlepšiť si reakcie na nepríjemné situácie a žiť kvalitnejšie. Vyhnite sa kolektívnym činnostiam a zbytočným kontaktom s ľuďmi. Muži veľmi ústretoví nebudú, je lepšie ich nechať na pokoji. Ženy reagujú pohodovo. Celkovo ľudia majú dnes zraniteľnejšiu psychiku oproti iným dňom.

Nedeľa 19.11

Na nedeľnú záhaľku úplne zabudnite. Prehodnoťte svoje predsavzatia, uvažujte o nových nápadoch. Vaše myšlienky by mali byť len užitočné. Jednajte na základe pocitov a selektujte, čo vám škodí. Informáciu, ktorú dostanete, bude dôležitá po celý mesiac. Prehodnoťte čo potrebujete a čo už nie. Neľutujte nič, od čoho sa chcete oslobodiť. Pozor na zlosť, ak vás už opantá, najefektívnejšie ju zlikvidujete fyzickým cvičením.