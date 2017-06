Lunárny kalendár radí: Venujte viac pozornosti rozvoju svojich predsavzatí!

Pondelok 19.6.

Svižný duch pondelka bude vítaným pomocníkom pre tých, ktorí chcú niečo presadiť, vyjednať alebo zmeniť. Vhodný deň na daňové záležitosti, objasňujúce správy, kontroly, vysvetľujúce rozhovory po utíšení nedorozumení. Deň prináša energie zmierenia, vnímavosti na informácie. Pondelok je zároveň silný magický deň, v ktorom sa prebúdzajú nadprirodzené schopnosti človeka. Tieto schopnosti by ste nemali stimulovať, sú výsledkom predchádzajúcich skúseností a práce. Buďte ostražití, aby ste v tomto smere neurobili niečo, čoho dosah nepoznáte, radšej počúvajte intuíciu.

Utorok 20.6.

Nezačínajte nové záležitosti, uviazli by na mŕtvom bode. Všeobecné stúpa riziko krádeží nielen materiálnych vecí, ale aj nápadov a projektov. Majte sa na pozore a komunikujte len s ľuďmi, ktorí sú vám sympatickí a máte s nimi spoločné názory, i tak hovorte čo najmenej. Pozor na ľudí, čo vás chvália v tento deň, radšej počúvajte kritiku. Neklamte sami seba, mohli by ste sa chytiť do pasce vlastných úspechov. S ničím sa nestotožňujte.

Streda 21.6.

Energie stredy sú už zhovievavejšie, je to deň nádejí a hľadania, nalaďte sa na poznávanie skrytého. Zbavte sa všetkých ilúzií, uvedomte si zodpovednosť za každý svoj čin. Nezačínajte nič nového, neprináša to výsledky, no ak chcete niečo zmiesť zo stola, deň je vhodný. Slnovrat podporí tých, ktorí sú ochotní držať jasnú linku svojho snaženia Ukázať sa môžu prvé výsledky vašich jarných snažení.

Štvrtok 22.6.

Štvrtok môže priniesť dôležité informácie a pomôcť urobiť si lepší obraz záležitostí, ktorej ste venovali dlhodobú pozornosť. Zaujímavé stretnutia a správy môžu priniesť i ľudia známi rutinou, o ktorých ste si doposiaľ mysleli, že vás už ničím nemôžu prekvapiť. Odstraňujte disharmóniu v sebe i okolo seba, deň dáva možnosť poznať a pochopiť cieľ života aj ho dosiahnuť.

Piatok 23.6.

Buďte vnímaví ku všetkým ponukám, bude ich viac ako obvykle. Dary v tomto dni sú odmenou za zlé skutky. Preto všetky ťažkosti dňa považujte za priazeň, ukazujú vám totiž, na čom máte pracovať. Vedome odháňajte od seba negatívne myšlienky, neznepokojujte sa, nie je na to dôvod a nemajte žiadne pochybnosti. Buďte zdržanliví.

Sobota 24.6.

Sobotňajší nov zvýrazní subjektívne postoje. Rodinné záležitosti dostanú impulz k otvoreným a jasným riešeniam. Zvýši sa tlak na osobnú výkonnosť a tak môžete nadobudnúť pocit, že v niektorej oblasti strácate silu a moc. Opatrnosť sa žiada najmä v tých chvíľach, kedy budete chcieť spáliť za sebou mosty. Mohli by ste si tak hlavne spáliť ústupovú cestu, čo vôbec nie je zo strategického hľadiska praktické. Všetky emočné drámy cielene korigujte rozumom a taktom. Skôr sa zamerajte na to, čo vám robí radosť, získate tak iný pohľad na svet. Viac sa venujte sebe ako iným, v tomto dni totiž duša prechádza očistou.

Nedeľa 25.6.

Venujte viac pozornosti rozvoju svojich predsavzatí, smelo uvažujte o nových nápadoch. Nedeľné myšlienky budú veľmi užitočné, jednajte na základe pocitov a selektujte to, čo vám škodí. Informáciu, ktorú dnes dostanete, bude dôležitá po celý zvyšok mesiaca. Prehodnoťte čo potrebujete a čo už nie. Nezaškodí štedrosť , no neľutujte nič, od čoho sa chcete oslobodiť. Pozor na akúkoľvek zlosť.