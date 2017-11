Lunárny kalendár na tento týždeň: Ktorý deň prináša so sebou energie úspechu?

Pondelok 27.11.

Uprednostnite jednanie na základe pocitov, obklopte sa blízkymi ľuďmi a ochraňujte ich. Rešpektujte svoje pocity a nálady, pomôžu vám dosiahnuť cieľ. Ak necháte udalostiam voľný priebeh, dopadne všetko k vašej spokojnosti. Nenechajte sa vyprovokovať inými, ani oklamať a otravovať. Máte sa naučiť rozpoznávať lesť. Dávajte si pozor, aby ste nerozbili zrkadlo, a ak je to možné, dívajte sa doň len minimálne.

Utorok 28.11.

Utorok prináša so sebou energie úspechu a malo by sa vydariť všetko, na čom vám záleží. Čo sa dnes vydarí, bude mať dlhé trvanie. Ľahko sa presadíte, preto na tento deň preložte riešenie všetkých sporných záležitostí a predkladania rôznych žiadostí. Pomaly a isto vás začne opantávať predvianočný zhon ale aj v práci bude toho viac ako dosť. Nezanedbávajte priateľské a rodinné vzťahy, neprejavujte negatívne emócie a doma sa za každú cenu vyhnite akémukoľvek konfliktu.

Streda 29.11.

Streda podporí nadväzovanie vzťahov a rozvoj komunikácie. Aj osamelým sa črtá šanca na zoznámenie, ak využijú tento lunárny deň. Môžete sa rýchlo naučiť čosi nové a aj si to dobre zapamätáte. Podmienky sú optimálne pre tímovú prácu a nové zážitky, zlepšovanie stavu vecí, ale aj na rôzne spoločenské akcie a cesty. Dôležité je, aby ste všetko, čo v tento deň začnete, robili vedome a dotiahli do konca a neprerušili akékoľvek aktivity v polovici.

Štvrtok 30.11.

Napätie medzi tým, čo by sa malo a tým, čo je reálne vo vašich silách urobiť, napadne najviac vzťahovú rovinu. Jeden od druhého budete očakávať viac, než si budete môcť odovzdať. Ani popudlivé reakcie nebudú výnimočné. Vsaďte na veľkorysosť, otvorenosť a toleranciu, potom víťazí múdrosť nad rozumom s citmi, výsledkom bude potrebný pokoj a posilnenie ducha. Buďte ústretoví k udobreniu sa. Dobré vzťahy sú založené na porozumení a zrelosti. Neplačte a nerozčuľujte sa, nikomu nedovoľte aby na vás parazitoval. Nebezpečná je i ľútosť, ktorá jednak nikam nevedie a beztak si každý sa svoje problémy môže len sám.

Piatok 1.12.

Pevné a jasné úlohy budú v piatok vyžadovať vhodnú stratégiu s dostatočnou dávkou múdrej taktiky. Nespoliehajte sa na to, že všetko akosi pobeží samé bez vášho pričinenia. Vyhnite sa zbytočnej agresivite, radšej priložte ruku k dielu a najmä si dobre premyslite svoje plány. Potom piatok pre vás dopadne viac ako dobre. .

Sobota 2.12.

Budete obklopení množstvom informácií, snažte sa vybaviť čo najviac, potom veci pôjdu samé od seba. Všímajte si, čo sa okolo vás deje a svoje odhodlanie premeníte v konkrétne akcie a činy. Deň prospešný na náročnejšiu fyzickú prácu, športové aktivity či prechádzky.

Nedeľa 3.12.

Nedeľa vás vystaví mnohým pokušeniam, ovládnite svoje pudy hneď od rána. Vyhnite sa závažným rozhodnutiam. Zvedavosť a priamosť vás dostanú do situácií, s ktorými ste vopred vôbec nepočítali. Nechajte prejaviť svoju spontánnosť, opatrní buďte len v slovných prejavoch, váš jazyk je dnes ostrejší ako inokedy a mohol by prerezať aj to, čo by malo byť pevne a dlho spojené. Nehádajte sa.