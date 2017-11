Lunárny kalendár na tento týždeň: Neklaďte iným pasce a nič nesľubujte!

Pondelok 6.11.

Týždeň začne svižným tempom, nie všetci ľudia však budú automaticky konať podľa vášho scenára. Ich názory sa od tých vašich dnes môžu značne líšiť. Spoločné projekty aj partnerstvá sú podrobované skúškam. Témou dňa je naplnenie. Vo firmách môžu vznikať boje o moc o vedúce posty. Pozor na pocity menejcennosti a nadávky, nenechajte sa zbytočne vystresovať.

Utorok 7.11.

Témou dňa je vyvodzovanie dôsledkov aj presadenie sa. Všetky vaše kroky by mali byť premyslené, inak ľahko pritiahneme konflikt alebo problém. Udalosti dňa môžu odrážať vaše komplexy menejcennosti a skutky. Je to deň, ktorý vám nastavuje zrkadlo. Nálady sa budú meniť podľa situácií a tak nepočítajte s tým, že bude kraľovať ústretovosť. V samostatnej práci sa vám bude dariť len vďaka uprednostneniu dostatočnej dávky introvertnosti.

Streda 8.11.

Je možné, že stretnete kohosi z minulosti, kto vám oživí spomienky. Vo vzťahovej sfére budete očakávať väčšiu spolupatričnosť, intimitu a starostlivosť. V tejto súvislosti je lepšie uprednostniť známe prostredie pred rizikovým a neznámym. Potom aj vaša láska môže nádherne zakvitnúť. V stredu však neuzatvárajte zmluvy, neberte na seba žiadne záväzky a pôžičky. Neklaďte iným pasce a nič nesľubujte. Zbavujte sa zloby, závisti, podráždenosti a pýchy.

Štvrtok 9.11.

Priaznivý aspekt pre poznanie širších súvislostí (v rôznych oblastiach života, v ekonomike, politike, ezoterike) vzhľadom k vlastnej práci, chápanie iných pohľadov na svet. Štvrtok vám pomôže dostatočne sa vyznať na emočnom poli a na základe toho budete aj správne vedieť konať. Energie dňa plne podporia nezvyčajnou odvahou všetkých nesmelých a plachých ľudí. Vyhnite sa zlosti, prchkosti, pýche, brzdia totiž zmenu, ktorá je témou dňa.

Piatok 10.11.

Piatok prináša vyváženú atmosféru a umožní vám robiť veci tak, aby boli v súlade s tým čo chcete a cítite. Riešte veci súvisiace s povinnosťami a zodpovednosťou. Piatok dáva solídne energie, je to deň pohybu, dobrý na cesty, financie, zmenu práce, ak vás terajšia práca nenapĺňa. Riešte veci prospešné vašej budúcnosti. Nesťahujte sa do ústrania, nezostávajte sami, komunikujte s priateľmi. Energiu dňa realizujte v dave, deň vám umožní byť lepšími a galantnejšími.

Sobota 11.11.

Sobotňajšie dopoludnie bude presýtené energiou lásky, tá zakvitne bez ohľadu na vek a spoločenské postavenie. Dokonca sa môžu zamilovať aj tí, ktorí sú presvedčení o svojej citovej chudobe a neschopnosti milovať. Deň prináša aj dostatok inšpirácie a túžby presadiť všetko, čo máte na srdci. Nepoddávajte sa vonkajším tlakom, počúvajte intuíciu. Vycítite, čo je pre vás dobré a čo už nie. Buďte štedrí a využite múdrosť dňa.

Nedeľa 12.11.

Pohoda soboty pozitívne ovplyvní aj nedeľu a výrazne rozvinie vaše snahy až do takej miery, že budete schopní robiť viac vecí súčasne a prekvapivo ľahko si poradíte s každým problémom už v jeho zárodku. Kritike by ste sa mali oblúkom vyhnúť, mohla by sa vám neskôr vrátiť z úplne nečakanej strany. Provokácie vedome prehliadajte. Vsaďte na trpezlivosť s inými a úprimnosť voči nim. Pochopte malé i veľké chyby a odpúšťajte, prijmite fakty a nehodnoťte. Akékoľvek pochybnosti vám uškodia.