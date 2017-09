Lunárny kalendár na tento týždeň: Pochopte malé i veľké chyby a odpúšťajte!

Pondelok 11.9.

Prevládať bude sústredenosť a výkonnosť. Na čo zameriate svoju pozornosť, to aj premeníte na vám potrebné. Určite by ste nemali prehliadať ani priaznivé aspekty pre poznanie širších súvislostí (v rôznych oblastiach života, v ekonomike, politike, ezoterike) vzhľadom k vlastnej práci. Nebagatelizujte ani chápanie iných pohľadov na svet. Určite sa vyhnite zlosti, prchkosti a pýche, brzdia totiž zmenu, ktorá je témou dňa.

Utorok 12.9.

Utorok aj keď prináša konfrontáciu s prekážkami a problémami, nemusí byť zákonite negatívnym dňom. Do rozporu sa ľahko môže dostať rýchle myslenie s tým, čo okolie od vás očakáva či vyžaduje. Lepšie sa sústreďte, aby ste sa nezmýlili v odhade situácie. Žiadnu z nich dnes radšej nepodceňujte. Riešte veci súvisiace s povinnosťami a zodpovednosťou, ale aj veci prospešné vašej budúcnosti. Nesťahujte sa do ústrania a nezostávajte sami. Energiu dňa realizujte v dave, deň vám potom umožní byť lepšími a galantnejšími.

Streda 13.9.

Nepoddávajte sa vonkajším tlakom, skôr počúvajte intuíciu. V tom prípade vycítite, čo je pre vás dobré a čo nie. V stredu by mali byť pre vás prvoradé povinnosti a efektívny systém práce. Musíte zohľadniť podmienky a možnosti. Kto si udrží hranice, vyhráva. Kto nie, toho ľahko prevalcujú autoritatívni ľudia. Streda je i dňom mágie a rôznych veštieb, poskytne vám odpovede za hranicami bežného poznania. Ak veštenie nepreferujete, všímajte si viac signály, ktoré sa k vám dostávajú.

Štvrtok 14.9.

Vo štvrtok preferujte sústredenú a samostatnú prácu podporenú schopnosťou analyzovať práve ten krok, ktorý je pred vami. Voľte trpezlivosť s inými a vsaďte na úprimnosť voči nim. Pochopte malé i veľké chyby a odpúšťajte, prijmite fakty a nehodnoťte. Akékoľvek pochybnosti vám uškodia. Nenechajte sa vyprovokovať, každá pomsta by si totiž rýchlo našla cestu k vám.

Piatok 15.9.

Už v zárodku zastavujte náchylnosť k hádkam a krutosti. Piatok je nebezpečný deň na spätné procesy, veci, ktoré začnete sa môžu zvrátiť a dosiahnete opačný efekt. Piatok posilní aj tendencie ku vzťahovačnosti len preto, že sa unáhlite vo svojich hodnoteniach. Skúste radšej brať vypovedané slová s rezervou a nadhľadom, strážte si hladné emócie, ktoré chcú neustále čosi prežívať.

Sobota 16.9.

Sobota je ako stvorená na vysvetľujúce rozhovory po utíšení nedorozumení, deň zmierenia a vnímavosti na informácie. Neponáhľajte sa, všetko dianie sa pokúste vychutnávať, či sú to už výlety, prechádzky, cvičenie, ručné práce, spoločenské akcie alebo práca na záhradke. Ľahko sa môže stať, že vás zaskočí silná intuícia. Nesprávne využitie energie dňa má za následok problém s ušami, príznakom je hoci i vyhodený vriedok na uchu.

Nedeľa 17.9.

Nepúšťajte sa do ničoho nového, a preskúmajte všeobecne svoju bezpečnosť. Nedeľa totiž so sebou prináša riziko krádeží nielen materiálnych vecí, ale i nápadov a projektov. Majte sa na pozore a komunikujte len s ľuďmi, ktorí sú vám sympatickí a máte s nimi spoločné názory, i tak hovorte čo najmenej. Pozor na tých, čo vás dnes chvália, radšej počúvajte kritiku. Neklamte sami seba, mohli by ste sa chytiť do pasce vlastných úspechov. S ničím sa nestotožňujte.