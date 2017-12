Lunárny kalendár na tento týždeň radí: Nezačínajte nič nové, neprináša to výsledky!

Pondelok 11.12

Hneď v úvode týždňa zavejú priaznivé energie pre rôzne jednania, vybavovania, zariaďovania či nakupovania alebo uzatvárania zmlúv. Celkom dobre pochodíte aj pri vybavovaní na úradoch a inštitúciách. Bez problémov pochopíte malé i veľké chyby a odpustíte nedostatky, prijmete fakty aké sú. Akékoľvek pochybnosti vám však uškodia.

Utorok 12.12.

V utorok pocítite okrem pohody predošlého dňa aj väčšiu dávku humoru, jasnosť a svižnosť vo vyjadrovaní sa bude z vás sypať. Mnohí z vás budú doslova perliť. Zaujímavé je, že takto poľahky prelomíte bloky a barikády nielen v pracovných ale aj v milostných vzťahoch.

Streda 13.12.

Vhodný deň na množstvo záležitostí. Streda sa ukáže ako deň prešpikovaný čerstvosťou a svižným jednaním. Na pretras prídu aj vysvetľujúce rozhovory po utíšení nedorozumení. Vaša pozornosť by nemala byť zahltená zbytočnosťami a nepodstatnými vecami, inak by vám mohli pomedzi prsty prekĺznuť vcelku zaujímavé príležitosti. Ak chcete čokoľvek od základu zmeniť, streda je na to viac ako ideálna. Je to i magický deň, v ktorom sa prebúdzajú nadprirodzené schopnosti človeka, žiada od vás počúvať intuíciu.

Štvrtok 14.12.

Štvrtok radí nechať veciam voľný priebeh a nezačínať nič nové, uviazlo by to na mŕtvom bode. Riziko krádeží nielen materiálnych vecí, ale aj nápadov a projektov sa citeľne zvýši. Majte sa na pozore a komunikujte len s ľuďmi, ktorí sú vám sympatickí a máte s nimi spoločné názory. I tak hovorte čo najmenej. Pozor na ľudí, čo vás chvália v tento deň, radšej počúvajte kritiku. Neklamte sami seba, mohli by ste sa chytiť do pasce vlastných úspechov. Neponáhľajte sa a nevynucujte si okamžité odpovede či reakcie.

Piatok 15.12.

Piatok vás na pokoji určite nenechá. Zlomyseľne poukáže na všetky vaše staré resty a nedokončené veci. Neostane vám nič iné, len si vyhrnúť rukávy, pridať do kroku a vydať zo seba maximum. Zbavte sa všetkých ilúzií, uvedomte si zodpovednosť za každý svoj čin. Nezačínajte nič nové, neprináša to výsledky. Ak chcete čokoľvek zmiesť zo stola, deň je na to vhodný.

Sobota 16.12.

Odstraňujte zo seba i okolo seba každý náznak disharmónie, neústupčivosti, tvrdohlavosti a vysokej náročnosti. Každá nádej či optimizmus sa roztriešti o celú paletu vašich povinností. Sobota vás určite netrestá, ale dáva nie príjemným spôsobom možnosť poznať a pochopiť cieľ svojho života aj ho dosiahnuť.

Nedeľa 17.12.

V nedeľu si múdro a prezieravo prehodnotíte všetky pre a proti a scenár dňa tak pokryje nielen neodkladné povinnosti ale aj čas na adventnú náladu. Ak sa vyberiete na vianočné trhy, určite stretnete svojich priateľov a známych z minulosti, ktorých ste už pekne dlho nevideli. Prípadné ťažkosti dňa považujte za priazeň, ukazujú vám, na čom máte popracovať. Vedome odháňajte od seba negatívne myšlienky, neznepokojujte sa a nemajte pochybnosti.

