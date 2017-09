Lunárny kalendár tento týždeň radí: Uškodiť vám môže len nerozhodnosť!

Pondelok 18.9.

Pondelok so sebou prináša chuť jednať, pomáhať a zapájať sa do spolupráce. Preto ak to potrebujete, neotáľajte so žiadosťou o pomoc, určite sa vám potrebnej pomoci aj dostane čosi nové sa naučíte. Zbavte sa všetkých ilúzií, uvedomte si plnú zodpovednosť za každý svoj čin. Čo nemusíte, to nezačínajte, ale ak chcete niečo zmiesť zo stola, deň je na to vhodný.

Utorok 19.9.

S ponukami rôzneho druhu sa v utorok roztrhne vrece, je na mieste preto maximálne zapojiť svoju vnímavosť. Dary v tomto dni sú odmenou za zlé skutky. Ťažkosti dňa preto považujte za priazeň, ukazujú vám totiž, na čom máte ešte zapracovať. Vedome odháňajte od seba negatívne myšlienky, neznepokojujte sa, nemajte pochybnosti. Najväčšou prekážkou v živote každého človeka je strach!

Streda 20.9.

Nov bude od vás vyžadovať stíšenie sa a naladenie na rovnováhu. Zamerajte sa najmä na vzťahy, ktoré potrebujú posilniť či dodať nový impulz. Práve streda vám svojou intimitou môže pomôcť objaviť nové, priaznivejšie cesty. Nikam sa nenáhlite, uprednostnite svoju intuíciu a je dobré uvedomiť si aj to, čo vám robí radosť. Viac sa venujte sebe ako iným. Potom vám deň dáva predpoklady zhmotniť priania, udalosti sa dostavia samé aby pomohli uskutočniť vaše zámery.

Štvrtok 21.9.

Vo štvrtok sa oplatí preferovať úvahy o nových nápadoch, venovať čas len užitočným myšlienkam, jednať na základe pocitov a selektovať všetko, čo vám škodí. Informáciu, ktorú dnes dostanete, bude pre vás dôležitá na dlhšie obdobie. Prehodnoťte čo potrebujete a čo už nie. Nezaškodí štedrosť, no neľutujte nič, od čoho sa chcete oslobodiť. Pozor na zlosť.

Piatok 22.9.

Osloboďte sa od negatívnych emócií, kontrolujte svoje reakcie a vyselektujte kontakty. Piatok bude viac naplnený provokáciami. Je to však i deň aktívnych rozhodnutí, organizácie, prípravy pracovného priestoru či hľadanie pomoci. Nové sa ľahko uvádza do pohybu, k dispozícii dostanete dostatok energie, elánu a kreativity. Porušenie pravidiel tohto dňa prináša nebezpečenstvo závisti či kliatby za predpokladu, že poznáte energiu dňa a podporujete jeho negatívnu energiu.

Sobota 23.9.

V sobotu by mala prevládať ochota ku komunikácii a neostýchajte sa nadviazať nové kontakty. Na kritiku sa pozrite z iného uhla, okamžite ju neodsudzujte, môže vám otvoriť oči. Semináre, školenia, kurzy, hodnotenie situácií, zverejnenie informácií, rodinné rozhovory, to všetko padne na úrodnú pôdu. Vyhnite sa samote, neprijímajte riešenia, ktoré nie sú dobre premyslené. Uškodiť vám môže len nerozhodnosť.

Nedeľa 24.9.

Nedeľa so sebou prináša umenie kompromisov a vzájomného pochopenia sa. Pravú mieru sa vám podarí nájsť tak, že sa pokúsite naladiť na celú situáciu, do ktorej sa dostanete. Nedržte sa striktne len toho, čo chcete vy alebo druhá strana. Pozrite sa na všetko z nadhľadu a prestanete sami seba tlačiť do nereálnych cieľov. Nedeľa je dňom voľby medzi tými, čo človeku pomáhajú, alebo škodia.