Lunárny kalendár: Zbavte sa všetkých ilúzií a uvedomte si zodpovednosť za svoje činy 

Pondelok 20.2.

Dnes vám pôjde práca ako po masle a už v dopoludňajších hodinách dňa budete s výsledkami spokojní. Popoludní sa s okolím výborne dohodnete na všetkom možnom i tom nemožnom. Preto si na dnešný deň naplánujte jednania na úradoch, dôležité cesty i schôdzky. Na zborenie všetkého starého a zbytočného budete mať dostatok sily a energie. Deň je priaznivý aj na liečenie pomocou rôznych metód. Vhodná je i väčšia fyzická záťaž a cvičenie. Hodnota dňa je doslova preplnená sexuálnou energiou. Každá vzbura v tomto dni však môže byť príčinou ochorenia hrubého čreva.

Utorok 21.2.

Praktický utorok vás dovedie k zodpovednosti a vecnosti. Triezvy pohľad na vec nemusí byť na škodu ani v súkromných záležitostiach. Deň je vhodný na daňové záležitosti, objasňujúce správy, kontroly, platenie výživného, vysvetľujúce rozhovory po utíšení nedorozumení. Všeobecne je tento deň dňom zmierenia, vnímavosti na informácie, výborný i na dychové cvičenia. Neponáhľajte sa. Nedávajte si dnes prepichovať uši a ak je to možné, vyhnite sa operáciám a preložte ich.

Streda 22.2.

Deň odkryje rozdiely v hodnotách a názoroch. Akoby sa celý svet rozkastoval. Ak zrovna nebudete patriť do nejakej vyvolenej triedy, budete mať smolu. Nerozčuľujte sa nad hlupákmi, radšej sa venujte svojej práci. Streda sa tak stane efektívnou a prinesie vám úspechy v práci. Všeobecne je tu aj riziko krádeží nielen materiálnych vecí, ale i nápadov a projektov. Majte sa na pozore a komunikujte len s ľuďmi, ktorí sú vám sympatickí a máte s nimi spoločné názory, i tak hovorte čo najmenej. Pozor na ľudí, čo vás chvália v tento deň, radšej počúvajte kritiku. Neklamte sami seba, mohli by ste sa chytiť do pasce vlastných úspechov. S ničím sa nestotožňujte.

Štvrtok 23.2.

Štvrtok je deň nádejí a hľadania, nalaďte sa na poznávanie skrytého. Zbavte sa všetkých ilúzií, uvedomte si zodpovednosť za každý svoj čin. Nezačínajte nič nového, neprináša to výsledky, no ak chcete čokoľvek zmiesť zo stola, deň je vhodný. Nedávajte krv, nepočúvajte modernú tvrdú hudbu, podvedomie všetko sa silno vstrebáva dnes. Nerobte nič pri zapnutom zdroji informácií. Vyhnite sa zrkadlám, neprejedajte sa, nejedzte citrusy a zemiaky. V dni je náchylnosť na zhoršenie trombózy a leukémie.

Piatok 24.2.

Piatok bude otvorený možnostiam. Aké si to urobíte, také to budete i mať. Preto si od rána udržte humor a primerané tempo, ktoré zohľadní vaše potreby. Deň je tiež vhodný na kultúrne vyžitie sa i schôdzky. Odstraňujte disharmóniu v sebe i okolo seba, deň dáva možnosť poznať a pochopiť cieľ života aj ho dosiahnuť.

Sobota 25.2.

Sobota naberie veľmi rýchly spád a s tým je potrebné počítať až do večera. Ak sa prispôsobíte energiám soboty, môžete v krátkom čase zvládnuť rôznorodé záležitosti. Deň je výborný pre šport, cestovanie a výlety. Buďte vnímaví ku všetkým ponukám. Dary v tomto dni sú odmenou za zlé skutky. Ťažkosti dňa považujte za priazeň, ukazujú vám, na čom máte pracovať. Vedome odháňajte od seba negatívne myšlienky, neznepokojujte sa, nemajte pochybnosti. Buďte zdržanliví. Deň je nevhodný na sobáš.

Nedeľa 26.2.

Dnešný Nov je spojený s Neptúnom, preto buďte pozornejší ku svojim náladám. Inštinktívne jednanie vás môže ovplyvniť viac, než by ste čakali. Nestrácajte hlavu. Priaznivý deň pre nové nápady a impulzy pre zisk, spokojnosť. Oplatí sa počúvať intuíciu a je dobré uvedomiť si to, čo vám robí radosť. Získate tak nový pohľad na svet. Viac sa venujte sebe ako iným. Deň dáva i predpoklady zhmotniť priania, udalosti sa dostavia samé. Vyhnite sa kolektívnym činnostiam a zbytočným kontaktom s ľuďmi. Všeobecne človek má zraniteľnejšiu psychiku oproti iným dňom.