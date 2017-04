Naozaj to funguje! 5 krokov, vďaka ktorým sa váš život zmení a budete šťastní

1. V prvom rade zmeňte uvažovanie, ktoré sme opísali v prvej vete! Zamerajte sa na svoj život a ostatným doprajte.

2. Sústreďte sa iba na šťastné situácie, ktoré ste cez deň zažili. Čo vás potešilo, pobavilo, čo sa vám podarilo. Všetko sa ráta - dobrá debata s kolegyňou, alebo vás počkal šofér MHD...

Byť šťastní a užívať si život môžete v každom veku! Nikdy nie je neskoro.

3. Nájdite si večer čas pre seba, stačí päť minúť a všetko, čo vás potešilo, si zapíšte. Každú maličkosť, ktorá vám spríjemnila deň.

4. Zapíšte si aj to, po čom túžite. Nezáleží na tom, či sú to nové topánky alebo auto. Vždy to však musia byť pozitívne veci, ktoré sa týkajú iba vás. Nikomu neprajte nič zlé! Nezabudnite, zamerajte sa na seba a svoj život.

5. Každý deň si odvážne pridávajte nové a nové želanie, šťastnéchvíle a vizualizujte si, že to, čo si želáte, už vlastne máte. Snívajte.

Keď si na konci týždňa prečítate všetky pozitívne veci, ktoré sa vám stali, alebo situácie, ktoré vám vyčarovali úsmev na tvári, buďte si istí, že sa už nebudete toľko mračiť. Váš život bude oveľa veselší a začnú sa vám diať samé pozitívne veci.