Perfektný partner? TAKTO ho získate!

Nájsť perfektného partnera nie je vôbec jednoduché. Potrebujete k tomu čas a musíte mať jasno v tom, čo hľadáte. Zaujímavosťou tohto kúzla je, že ho môžete použiť na všetkých možných ľudí, dokonca aj na vrátenie bývalých milencov a priateľov naspäť ku vám! Toto kúzlo má za cieľ priviesť k vám osobu, ktorá sa k vám dokonale hodí a urobí vás šťastnými. Musíte však dodržať vopred stanovený postup a kúzlo priviesť do úplného konca. Perfektný partner môže čakať za najbližším rohom alebo na druhom konci zemegule, takže buďte trpezliví, zvyčajne sa on alebo ona objaví v priebehu jedného roka. Už len vydržať…

Mýty a fakty o vplyve mesiaca na náš spánok. Ako vyzerá váš spln?

Vhodný čas na rituál:

Kúzlo robte v hodine Venuše v piatok počas pribúdajúceho Mesiaca alebo v čase splnu Mesiaca. Piatok je dňom Venuše - planéty lásky. Mesiac musí dorastať po celú dobu rituálu. Tento rituál sa vykonáva celých sedem dní vždy v rovnakú hodinu. Začnite s ním teda pri splne Mesiaca alebo v piatok, keď Mesiac pribúda, a za žiadnych okolností ho neprerušujte. Posúvajte sviečky každý deň o niečo bližšie k sebe. Tak, aby sa posledné tri dni navzájom dotýkali. Ak by z akéhokoľvek dôvodu niektorá sviečka dohorela ešte predtým, ako je rituál celkom dokončený, môžete jej plameňom zapáliť novú sviečku rovnakého druhu.

Skúste silu kameňov: 7 dní a 7 nocí pre lásku a šťastie vo vzťahu

Potrebné materiály: Ľúbostný oltár, obrus, zmes morskej soli a drveného bobkového listu, obyčajné kamene o priemere najmenej 4 cm, 7 zelených sviečok, zelená fixks, kadidlo lásky (ideálnou vôňou používanou pri ľúbostných rituáloch je vykurovadlo labdanum) a éterický olej pre pritiahnutie lásky (ružové drevo), 7 čerstvých červených ruží, podložku na sviečky, zoznam vlastností perfektného partnera, dobré a zlé zvyklosti, vonkajší vzhľad, sigil Venuše nakreslený na pergamene alebo papieri na pečenie a vaša fotografia.

Dokonalý manžel a otec sa narodil v TOMTO znamení: Máte ho doma aj vy?

Tento zoznam je možné vytvoriť aj o niečo jednoduchšie, keď si dané body napíšete vo forme nejakého listu, tak ako keby ste ich popisovali najbližšiemu priateľovi tohto – z vášho pohľadu - perfektného partnera.

List budete potrebovať v dvoch vyhotoveniach. Jeden je pre kúzlo a druhý si odložíte ešte na neskoršie použitie na bezpečné miesto. Je veľmi dôležité, aby ste na napísanie týchto vlastností mali dostatok času. Je vhodné spísať si osnovu listu a ponechať si ju iba v jednom vyhotovení. Potom ju odložte na bezpečné miesto. Túto osnovu by ste si mali najmenej počas jedného lunárneho cyklu každých pár dní prezerať, doplniť k nej najnovšie postoje a okolnosti, upraviť ju do finálnej podoby, teda rozšíriť a zdokonaliť ju. Čím detailnejší zoznam bude, tým lepšie a čím viac času sa ním v myšlienkach a vo svojom srdci budete zaoberať, tým jednoduchšie sa kúzlo naplní.

Nedávali ste mužovi v tomto znamení šancu? 5 dôvodov, prečo sa oplatí zamilovať do škorpióna

Ľúbostný rituál - Oltár

Ľúbostný oltár zhotovte na severozápadnej strane vašej izby. Nepotrebujete k tomu veľký stôl, najlepšie je ale hranatý. Dajte na stôl pekný obrus, rozsypte naň do širšieho kruhĽu zmes soli a bobkového listu. Položte kamene na túto slanú zmes. Keď je kruh hotový, zoberte z jeho východnej strany dva kamene preč, a tým sa kruh otvorí. Postavte sviečky na horný koniec stola, kadidlo na východ a ruže na severozápadnú stranu. Na oltár položte aj sigil Venuše.

Postup ľúbostného rituálu:

Na začiatku rituálu vytvorte okolo seba ochranný kruh. Privolajte strážcov 4 svetových strán a archanjelov. Keď chcete rituál začať, potrite sviečky olejom na pritiahnutie lásky a postavte ich na nehorľavú podložku. Na prvú sviečku nalepte vašu fotografiu a vyryte do nej iniciálky vášho mena. Položte sviečku s vašou fotografiou do kruhu z kameňov a soli opačnou stranou. Teda na západ a na východnú stranu s fotografiou. Ďalšie sviečky umiestnite mimo kruhu a každý deň ich posúvajte o niečo bližšie k sebe tak, aby sa posledné tri dni všetkých 7 sviečok navzájom dotýkalo.

4 znamenia, ktoré prejavujú lásku oveľa intenzívnejšie: Máte TOHTO muža doma aj vy?

Zapáľte sviečky, kadidlo a povedzte:

“Matka Božia, kráľovná nebies

vypočuj moje slová a moju prosbu.

Mocná pani, ochrankyňa sŕdc.

Prosím ťa, zošli mi perfektného partnera.

Matka vyslyš moju prosbu a priveď perfektného partnera ku mne”.

Prečítajte si váš zoznam vlastností a v mysli si vytvorte obraz ideálneho partnera. Pamätajte si, že každý večer si musíte predstaviť úplne všetky detaily. Nechajte sviečky horieť aspoň dvadsať minút denne a povedzte:

“Prekrásna pani, matka a bohyňa

počula a videla si to,

perfektný partner je mojím prianím

s ním moja láska nikdy nevyhasne”.

Po skončení rituálu dajte všetky zvyšky kúzla do papierového vrecka a vhoďte ho do tečúcej vody, napríklad do rieky. Ak vo vašom okolí nie je žiadna takáto vhodná voda, môžete vrecko zakopať aj do hlbokej jamy a naliať naň najmenej desať litrov vody. Malo by sa tak stať na ôsmy deň.



Rýchlo sa zamilujú, ešte rýchlejšie muža omrzia: Narodili ste sa v TOMTO znamení aj vy?