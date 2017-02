Ste znechutení a bez pozitívnej energie? Kúsok tohto vás zaručene vylieči

Slnečný kameň (zlatý aventurín) vnesie do vášho života radosť a svetlo. Ak vaše dni strácajú príjemnú tvár, práve on dokáže pozdvihnúť pozitívne myslenie a očistiť všetky čakri. Tento alchymistický kameň prináša hlboké spojenie so svetlom a liečivou silou Slnka.

Prirodzené rušiče: Zharmonizujte si prostredie kameňmi či sviečkou

Ak je pre vás ťažké hovoriť „nie“ a stále sa len obetujete pre ostatných, noste kameň so sebou. Jeho silnou stránkou je aj potláčanie závislosti a prekonanie váhavosti pri rozhodnutiach. Výrazne dokáže potlačiť depresie zo striedania ročných období. Dokonca aj ten najzarytejší pesimista dokáže podľahnúť silám slnečného kameňa.

Ak chcete, aby kameň lásky fungoval, musíte sa o neho správne starať

Liečebné využitie

Slnečný kameň udržuje rovnováhu nervového systému, prináša úľavu v prípade žalúdočných vredov a dokonca dokáže liečiť chronickú bolesť v hrdle. Ak rozložíte viac kúskov okolo svojho tela, mali by vám ustúpiť problémy s chrupavkami a reumou.

Farba: žltý, oranžový, červenohnedý

Vzhľad: číry priehľadný alebo matný kryštál s dúhovými odrazmi

Náleziská: Kanada, USA, Nórsko, Grécko, India