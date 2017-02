Valentínske kúzlo lásky: Pritiahnite si do života konečne vysnívaného princa!

Bez lásky sa jednoducho nedá žiť. Ak ste po bolestivom rozchode a láska sa vám oblúkom vyhýba, konajte. Objekt svojho záujmu si môžete do svojho života nenápadným kúzlom privolať. Nabrali ste odvahu? Poďte do toho, my vám ukážeme ako.

Kúzlo lásky

Budete potrebovať:

2 červené sviečky

vašu fotografiu

jeho fotografiu

kolík

Ako na to?

Partnera si k sebe pripútate skôr, ako sa nazdáte. Všetko, čo musíte preto urobiť je veľmi jednoduché. Po svojej ľavici a pravici položte sviečku. Zapáľte tú na pravej strane a predstavujte si tvár svojej lásky. Zapáľte ľavú sviečku a medzi obe položte vašu fotku a fotku vášho objektu. Vizualizujte si, ako ste spolu, milujete sa a ste šťastní. Fotky dajte k sebe a pricvaknite ich kolíkom, opäť ich položte medzi sviečky. Teraz si predstavujte aká je vaša láska silná a nerozlučná. Vezmite ľavú sviečku a vosk nechajte stekať na fotky, to isté urobte s pravou sviečkou. Na záver obe sviečky sfúknite a fotky si starostlivo uschovajte.

