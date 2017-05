Veľký májový HOROSKOP LÁSKY - budete v siedmom nebi alebo príde kríza?

BARAN 21. 3. – 20. 4.

V záležitostiach lásky máte pred sebou náročný mesiac. Váš vzťah bude pripomínať horskú dráhu. Stále budete niečo riešiť, vymieňať si názory, zlostiť sa, až nakoniec príde k zmiereniu. Ak tvrdohlavý Baran nájde koreň nerovnováhy vo vzťahoch, ľahko napraví bolestivú situáciu. Problémy riešte spoločne so svojou polovičkou. Čím skôr sa do riešenia pustíte bez emočných búrok a obviňovania, tým lepšie pre vás. Nezadaní Barani, neseďte doma, v polovici mesiaca máte veľkú šancu stretnúť svoju lásku.

BÝK 21. 4. – 20. 5.

Máj sľubuje romantické stretnutia, ktoré vám môžu zmeniť život, najmä ak ste dlhšie sami a vždy ste snívali o hľadaní skutočnej lásky. Vaša zmyselnosť a sentimentálnosť nenechajú nikoho chladným. Váš milostný príbeh môže byť nielen krásny, ale i dlhý a vášnivý. Temperament bude nad priemerom, určite obmedzte prípadné frivolné vzťahy. Zadaní Býci prežijú oživenie vzťahu a lásku ako z rozprávky.

BLÍŽENCI 21. 5. – 21. 6.

Čaká vás búrlivý a vášnivý mesiac plný lásky. Diár budete mať preplnený romantikou. Osudová schôdzka váš však čaká v druhej polovici mesiaca. Očakávajte pozornosť, náklonnosť, ale aj pár rozpačitých prekvapení. Zadaní Blíženci sa môžu pokojne zveriť milovanej osobe. Buďte k nej pozorní a milí. Potom sa váš vzťah vyhne všetkým veľkým krízam.

RAK 22. 6. – 22. 7.

Hviezdy vám prajú viac ako inokedy, do popredia sa dostane množstvo úprimnosti, vášne a vyznaní. Váš milovaný bude mať oči len pre vás a spoločnou romantikou posilníte svoj vzťah. Potom vás ani prípadné klebety nezlomia. Nezadaným flirt a ľahká komunikácia pomôžu zabudnúť na bývalého partnera a prežité sklamanie.

LEV 23. 7. – 23. 8.

Nádherný máj bude prebiehať v romantickom a zmyselnom tóne. Vo vašom okolí to bude prehustené milými a zvodnými osobami. Nedajte si utiecť žiadnu príležitosť, podobné šance sa totiž neukazujú často. Frivolnosť však držte na uzde. Zadaní Levi sa musia vyhnúť zbytočnej žiarlivosti, ktorá určite nie je dôkazom zdravej lásky, ľahko by ste mohli stratiť dôveru svojho partnera.

PANNA 24. 8. – 23. 9.

Nájdite si nejaké hobby, je to najlepší spôsob, ako prilákať k sebe partnera. Môže to byť tanec, fitnes alebo nejaké kurzy. Nezadané Panny majú veľkú šancu stretnúť osudovú lásku. Zadaní začiatkom mesiaca vyriešia istý problém, zvyšok mája môžu očakávať viac komplimentov a zmyselnosti. Svoj vzťah tak dostatočne posilníte. Lásku vám môže naštrbiť len pýcha a neuvážená kritika.



VÁHY 24. 9. – 23. 10.

Zadané Váhy rozvinú skvelý vzťah aj napriek nedávnej výmene názorov. Nič nepríjemné sa vám nemôže stať, pokiaľ ide o pocity a vyznania. Vzťah určite okoreňte romantikou, komplimentmi, nezabudnite ani na malý darček. Nezadané Váhy sa v polovici mesiaca zamilujú na prvý pohľad, láska bude nielen romantická, ale aj ušľachtilá. Žiarlivosť nechajte v zabudnutí, pokojne sa dajte unášať len láskou.

ŠKORPIÓN 24. 10. – 22. 11.

Neskrývajte skutočný vzťah k človeku, ktorého naozaj milujete, povedzte mu to objatiami a srdcom. Koniec koncov, je oveľa jednoduchšie strácať, ako nájsť. Stavte na úprimnosť a jemnosť. Partnera zahrňte pozornosťou, nezabudnite mu urobiť príjemné prekvapenie a všedný deň potom láska zmení na sviatok. Upustite od svojej povestnej nezávislosti a slobody.

STRELEC 23. 11. – 21. 12.

Znenazdajky sa pred vami objaví stará láska z minulosti a vy budete musieť urobiť jednoznačné rozhodnutie. K vášmu máju samota rozhodne nepatrí. Nakoniec, váš temperament nie je možné ignorovať. To však neznamená, že by ste ho mali zneužívať prílišnou prelietavosťou. Strelci, ktorí sú vo vzťahu, si budú užívať máj plným priehrštím a už teraz sa môžu tešiť na nevšedné darčeky.

KOZOROŽEC 22. 12. – 20. 1.

V máji sa vynoria prechodné ťažkosti vo vašom osobnom živote. Je možné, že sa budete musieť na chvíľu stiahnuť do bezpečia samoty, popremýšľať o svojich pozíciách a pochopiť, akú osobu pri sebe potrebujete. Druhá polovica mesiaca už bude láske viac žičiť, sľubuje viac prekvapení a romantiky. Mnohé vylepší večera pri sviečkach alebo zmysluplné kultúrne aktivity.

VODNÁR 21. 1. – 20. 2.

Čaká vás emocionálny mesiac, v ktorom uvoľníte všetky svoje vášne a romantickú náladu. Musíte však zďaleka obísť tých, čo sledujú sebecké ciele neprijateľné v láske. Koncom mesiaca môžete spoznať staršieho človeka a v ňom aj výborného, úprimného priateľa. Zadaní Vodnári by mali zapracovať na vzájomnej dôvere, láska medzi vami je dostatočne silná. V tom prípade vám máj sľubuje nezabudnuteľné chvíle.

RYBY 21. 2. – 20. 3.

Ryby čaká množstvo vzrušujúcich momentov v ich osobnom živote. Aj tí, ktorí sú osamelí, sa preladia na romantickú vlnu. V máji sa môžu stretnúť so svojím budúcim partnerom bez obáv, že by šlo len o pascu vášne. Zadané Ryby by mali staviť na láskavé a úctivé správanie k svojmu partnerovi a vylúčiť nekompromisné debaty s hádavým tónom. Zvlášť si dajte pozor na emočné výbuchy.

