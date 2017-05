Vôl s volantom? Do tejto limuzíny si v lodičkách nesadnete!

Mestské ženy na celom svete obľubujú malé Fiaty, Nissany, či Volkswageny, vidiečanky a farmárky majú rady praktické autá s veľkým kufrom, prípadne priestorom pre náklad. Už čoskoro sa však môže stať, že zabehnuté značky predbehne firma, ktorý nedodáva autá do predajní, ale privezie vám ho v kontajneri pred dom. Rovnako ako skriňa od švédskeho producenta nábytku, bude zložené v škatuli.

V osemdesiatych rokoch nadchlo ekologicky zmýšľajúce motoristky auto z dreva, Africar. Mozog celého projektu sa zadlžil a kým sedel v base, dievčatá sa vrátili k značkám, v ktorých im to sekne oveľa viac. Teraz prichádza na trh projekt motorového vozidla pre širokú dedinskú rodinu, ktoré nerieši dizajn, výkon, ani výbavu. Volá sa ox, po anglicky vôl.

Cenu neprezradili

Zatiaľ je autom pre krajiny, v ktorých má nahradiť rožný dobytok ťahajúci káru, no isto by sa osvedčil aj na našom vidieku. Ox nie je žiadny dizajnový krásavec, ale je praktický. Na korbu sa natlačí trinásť ľudí. Prebrodí sa vodou hlbokou meter tridsať a farmárke odvezie tri palety so zemiakmi. Cenu auta, ktoré má volant uprostred kabíny, zatiaľ neprezradili. Isté je len, že v lodičkách si do neho žiadna žena nesadne.

