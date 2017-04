Zázračná bylinka čistec: Pomáha proti urieknutiu

Mnohí považujú čistec za magickú bylinku, ktorá v sebe ukrýva skutočnú silu prírody. Jeho účinky veľmi dobre poznali už v minulosti staré bylinkárky, ktoré z neho pripravovali čaj či kúpeľ.

Na prípravu čaju sa používa vysušená kvitnúca vňať a už od nepamäti slúži na prečistenie krvi, reumatické ťažkosti a harmonizuje či napráva tráviaci trakt. Taktiež pôsobí efektívne na zápalové procesy v tele, únavu, angínu, chrípku a v neposlednom rada aj na zníženie teploty či bolesť hlavy.

Čáry-máry

Ľudoví liečitelia na neho nedajú dopustiť z hľadiska spomínaného urieknutia. Z vysušenej bylinky sa pripraví očistný kúpeľ, ktorý z vás odplaví všetko zlé. Umývajte ním miesta, kde sú prístupné žily a cievy. Rovnako nevynechajte tvár, hrudník, ramená, ruky a nohy.

Ako pripraviť kúpeľ z čistca:

Naberte si tri hrste sušenej bylinky a zalejte ju tromi litrami vody. Priveďte to do varu a vychladenú a precedenú zmes vlejte do lavóra alebo vedra. Vyumývajte sa prvým litrom, kde by z vás malo odísť čo najviac nečistôt a zlého. Zopakujte to isté s druhým a tretím litrom, pričom by ste mali vidieť, že kúpeľ, respektíve odvar z bylín, je čoraz čistejší. To znamená, že váš rituál očistenia bol úspešný.