ZBAVTE sa negatívnej energie. Vieme, ako na to doma aj v práci

Vyčistiť miestnosť od negatívnej energie môžete doma, aj na pracovisku. Stačí ak do rituálu vložíte váš dobrý zámer. Sústreďte sa na to čo chcete dosiahnuť, nemyslite na to zlé, čo od vás odchádza.

- upracte - poriadok je balzam na dušu. Prvý predpoklad, aby ste sa niekde cítili dobre je, keď doma aj na vašom pracovnom stole všetko na svojom mieste a čisté.

- soľte - možno sa na vás doma budú pozerať ako na blázna, ale rozsypte kamennú soľ po zemi v miestnosti, ktorú chcete očistiť. Nechajte ju pôsobiť osem až dvanásť hodín, čiže najlepšie cez noc, potom ju pozametajte. Nemôžete ju však povysávať. V lese, na poli alebo na lúke vykopte jamku, soľ tam vysypte a zhrňte zeminou.

- zvoňte - energiu rozhýbe aj zvuk zvončeka. Vyberte si kovový zvonček a približne hodinu s ním z obchádzajte miestnosť a zvoňte.

- prevoňajte - zapáľte vonné tyčinky. Požiť môžete aj kadidlo aj obyčajné sviečky.