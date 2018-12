10 varovných príznakov vážneho ochorenia s nezvyčajnou skratkou CHOCHP

Chronická obštrukčná choroba pľúc (CHOCHP) sa začína nenápadne a na svojom začiatku sa tvári ako bežné prechladnutie alebo zápal priedušiek. „Zvyčajne sa však neobjaví zvýšená teplota, a ak aj človek zájde k lekárovi, nič neodhalí ani rozbor krvi a dokonca ani röntgen hrudníka,“ hovorí MUDr. Helena Leščišinová.

Človek má teda tendenciu liečiť sa čajmi, tabletkami proti kašľu alebo fakt, že sa po čase začne zadýchavať aj pri malej námahe, zvaľuje na zlú fyzickú kondíciu alebo vek. Zvykne si, že niektoré činnosti sa mu robia ťažšie. „Ľudia jednoducho obmedzia svoje aktivity, aby sa nezadýchali, šetria sa,“ hovorí pneumologička. Netušia však, že ich pľúca postupne strácajú svoju kapacitu, prebieha v nich nezvratný proces, ktorý ich v konečnom dôsledku môže pripútať ku kyslíkovému prístroju alebo vziať im život. Ak sa nedostanú k lekárovi včas, môžu byť ich pľúca výkonné na menej ako šesťdesiat percent a hlavne sú poškodené nenávratne.

Depresie a strach

Pacienti s CHOCHP trpia nielen fyzicky, ale aj psychicky, často majú depresie. Predstavte si len, že sa nemôžete nadýchnuť. „Často od pacientov počujeme vety ako: Je to, akoby sa moje pľúca nedokázali dostatočne rozpínať. Mám pocit, že sa dusím, mám strach sa čo i len pohnúť. Lapám dych, panika narastá. Niekedy som dýchavičný, aj keď sedím, dych zrazu odíde. – Neviete hodinu, kedy sa zadusíte,“ hovorí MUDr. Leščišinová. Pripomína, že pacienti s CHOCHP sú stále v strehu. Záchvat môže vyprovokovať aj obyčajný parfum človeka stojaceho vedľa, takže s obavou sa vyberajú aj do spoločnosti či do MHD. Veď kto chce stáť vedľa ukašľaného človeka, ktorý roznáša chorobu? CHOCHP nákazlivá nie je, okolie to však netuší.

Nie sú to len pľúca

Nekončí sa to iba pľúcami. „Ako dôsledok pretrvávajúceho zápalu v tele sa často pridružia aj srdcovo- cievne problémy, cukrovka, osteoporóza či nedostatok železa,“ upozorňuje MUDr. Marta Hájková. Preto je nutné, aby sa človek dostal včas k pneumológovi, ktorý ihneď začne CHOCHP liečiť. Ochorenie síce vyliečiteľné nie je, ale lieky ho môžu spomaliť, predísť komplikáciám, záchvatovým zhoršeniam stavu, keď sa človek ocitne až v nemocnici, a, samozrejme, aj znížiť úmrtnosť.

Lekárka upozorňuje, že v roku 2020 bude CHOCHP celosvetovo treťou najčastejšou príčinou úmrtia. Za smutný koniec však často nemôže nedostatok liekov, ale to, že pacienti neprídu včas alebo neužívajú predpísanú liečbu. Je predpoklad, že 30 až 70 percent ľudí nevie, že má chronickú obštrukčnú chorobu pľúc.

Ako sa ochorenie lieči?

Väčšina liekov sa užíva vdychovaním. Dnes už existujú inhalátory, ktoré ich dokážu veľmi presne nadávkovať.

Lieky uvoľňujú svalstvo dýchacích ciest a rozširujú ich. Výhodou je, že sa môžu užívať v kombinácii s inými liečivami. Najnovší liek je dokonca kombináciou až troch účinných látok v jednom inhalátore. Kombinované lieky sa užívajú iba raz za 24 hodín a majú rýchly nástup účinku. Pri závažnejších stavoch sa môžu pridať protizápalové lieky, ktoré znížia hrozbu agresívnych atakov choroby.

Príznaky CHOCHP

dýchavica, plytké dýchanie

kašeľ

dušnosť aj pri miernej námahe, napríklad chôdzi do schodov

chronická produkcia hlienov

sipot, pískanie na hrudníku

tieseň na hrudníku

únava

vo vyššom štádiu sa pridruží slabosť

chudnutie, strata chuti do jedla

modranie koncových častí tela

Koledujeme si o problémy

K rozvoju CHOCHP prispieva aj ovzdušie, ktoré na Slovensku nie je zďaleka ideálne, to je však faktor, ktorý jednotlivec neovplyvní. Až 80 percent prípadov spôsobuje fajčenie, pričom fajčiť začínajú čoraz mladšie ročníky. „Ak mladí ľudia začnú fajčiť v skorom veku, zdravotné následky môžu byť katastrofálne. Hrozí predčasná smrť, srdcový infarkt, rakovina pľúc i ostatných orgánov, ateroskleróza, a to omnoho skôr ako u dospelých fajčiarov,“ upozorňuje MUDr. Leščišinová. Takisto platí, že ženy sú citlivejšie ako muži. CHOCHP spôsobuje aj pasívne fajčenie, teda vdychovanie cigaretového dymu!