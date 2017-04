3 otázky ktoré si treba položiť pred tým, ako začnete chudnúť. Urobte to ako Vicki - nové telo si dala k narodeninám

Napíšte si na papier tieto tri otázky:

1. Prečo mám strpieť všetky nadchádzajúce, hoci aj neveľké, obmedzenia?

Stojte pevne na zemi, predstavte si samú seba v reálnom živote, v reálnej situácii. Príklad: "Milujem chodiť do divadla ale vždy keď si sadnem do hľadiska, trpím po celý čas tým, že sa mi do bokov zarezávajú rúčky od kresla. Toto už nechcem!" Náš život sa skrátka skladá z maličkostí a situácií, v ktorých si prebytočné kilá uvedomujeme viac ako inokedy.

2. Koľko kilogramov navyše mi otravuje život?

Neklaďte si veľké ciele typu: Mám stosedemdesiat centimetrov a chcem mať 48 kíl. Najskôr doveďte svoje telo do zdravej fyziologickej normy a buďte schopná ju kontrolovať.

3. Dokedy chcem schudnúť?

Potrebujete vedieť konkrétny termín. Napríklad: "Za mesiach zhodím tri kilá!" Ešte lepšie, ak sa motív viaže k nejakej reálne očakávanej udalosti: "Do svadby, do narodenín, do pomaturitného stretnutia a napokon - do leta...!

Vicki to dala do štyridsiatky

Britka Vicki Smithová vážila 115 kíl. Povedala si, že k štyridsiatke sa to zmení a podarilo sa. Obmedzila sladkosti začala sa hýbať a na štyridsiatke si mohla zagratulovať. Najväčší darček dala sama sebe - podarilo sa jej zhodiť 32 kíl. Mala skrátka pevný cieľ, ale aj podporu okolia.

Andy Pavlík Timková sa už liečila čokoládou aj pijavicami. Čo vymyslela teraz?